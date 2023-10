Construction automobile: pour l’usine Stellantis de Kénitra, de grandes ambitions et une rapide montée en charge

A l'usine Stellantis de Kénitra.. AFP or licensors

En tout, pour la seule année 2023, l’usine Stellantis de Kénitra aura produit près de 200.000 véhicules: la Peugeot 208, la Citroën Ami, l’Opel Rocs-e et la Fiat Topolino, indique Les Inspirations Eco de ce jeudi 19 octobre 2023.

Pour cette plateforme, le constructeur automobile compte encore monter en charge. La demande étant bien présente, la capacité de production prévue devrait être portée au double, au cours des deux prochaines années.

Le quotidien précise que «les travaux, qui nécessiteront 300 millions d’euros d’investissements, sont bien avancés. Il permettront d’ici deux ans de porter la production à 400.000 véhicules et à 50.000 objets de mobilité électrique, pour la Citroën Ami, l’Opel Rocs-e et la Fiat Topolino. A cela, s’ajouteront deux nouveaux modèles de la marque Fiat, dont la future Fiat Multipla».

A l’usine Stellantis de Kénitra, qui emploie actuellement 3.540 personnes, 2.000 nouveaux postes devront donc être créés. L’usine s’est également engagée à s’approvisionner localement en matières premières, via un écosystème de 67 fournisseurs, qui ont d’ores et déjà réalisé, en 2022, un chiffre d’affaires porté au total à 2,3 milliards d’euros. Cette augmentation d’achats de matières premières localement produites permettrait donc de porter le taux d’intégration de cette usine à 68%, puis, à terme, à 80%, précise Les Inspirations Eco.

Le quotidien détaille aussi le fait que «la production de l’usine de Kénitra rayonne à l’international. Près de la moitié de sa production est exportée en France (48%), 12% sont expédiés en Italie, 7% en Italie, 4% en Belgique et aux Pays-Bas. Le reste est envoyé au Portugal, en Grèce et en Allemagne. Le Maroc bénéficie par ailleurs de 5% de cette production».

Le site industriel de Kénitra expédie déjà quelques modèles de sa production vers des marchés encore plus lointains: en Afrique du Sud et en Australie, et s’apprête même à en expédier au Japon.

La montée en charge de la production de l’usine Stellantis de Kénitra doit débuter dès le mois de novembre prochain. Les exportations des Peugeot 208 qui y sont produites pourront alors débuter à destination du Japon, avec dans un premier temps l’envoi de cargaisons hebdomadaires totalisant 100 véhicules.