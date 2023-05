Automobile: un nouveau modèle électrique de Fiat produit dans l’usine Stellantis de Kénitra

Inaugurée il y a un peu moins de trois ans par la Citroën Ami, rejointe fin 2021 par l’Opel Rocks-e, la ligne de production de quadricycles électriques de l’usine Stellantis de Kénitra accueille désormais un troisième modèle. Il s’agit de la Fiat Topolino, nouveau véhicule dévoilé ce mercredi 31 mai par le constructeur italien, et qui reprend ainsi un patronyme mythique.

Sans surprise, la nouvelle venue reprend la base technique de ses deux «cousines» du groupe Stellantis, avec une architecture à deux places, une structure légère, une carrosserie en plastique composite et une motorisation 100% électrique. D’une puissance de 6 kW (8,2 ch), cette dernière est alimentée par une batterie de 5,5 kWh, offrant une autonomie de 70 km et une vitesse maximale de 45 km/h.

En revanche, si elle partage le profil cubique et une majorité de composants avec ses pendants chez Citroën et Opel, la Topolino se distingue par un look un brin personnalisé. Ainsi, son visage, orné de deux optiques rondes, singe celui de la Fiat 500, et sa carrosserie se passe de portières tout en dotant d’un toit en toile enroulable.

La Fiat Topolino sera officiellement présentée le 4 juillet 2023, avant une commercialisation début 2024 sur différents marchés européens. Son arrivée sur les chaînes de l’usine Stellantis de Kénitra participera à atteindre l’objectif de 50.000 quadricycles électriques produits par an que s’est assigné le site marocain à l’horizon 2030.