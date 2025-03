Automobile: NEO Motors livre son premier lot de véhicules aux Forces armées royales

«Au-delà d’une simple livraison, cet événement symbolise un engagement fort: celui de voir l’industrie nationale portée par l’excellence et la confiance de notre élite, les Forces armées royales, garantes de la sécurité et de la souveraineté de notre pays», a déclaré Nassim Belkhayat, PDG de NEO Motors sur LinkedIn, au sujet de la livraison du premier lot de véhicules aux Forces armées royales.

Le 15 mai 2023, le roi Mohammed VI avait présidé la cérémonie de présentation du modèle de la voiture de Neo Motors. Un peu plus de six mois plus tard, ce dernier avait officiellement célébré la commercialisation de son premier véhicule par une cérémonie organisée à son siège d’Aïn Aouda, au cours de laquelle les premiers modèles produits avaient été remis à leurs propriétaires. «La confiance royale nous pousse à poursuivre avec rigueur et détermination le rêve de bâtir une industrie automobile marocaine forte», a déclaré Nassim Belkhayat.

Nassim Belkhayat a également exprimé une «profonde» gratitude envers les FAR «pour cette marque de confiance et ce signal fort envoyé à l’ensemble de l’écosystème industriel national. C’est une source de motivation supplémentaire pour poursuivre avec rigueur et engagement notre mission: celle d’une industrie automobile marocaine durable et ambitieuse».

Il a aussi remercié le ministère de l’Industrie et du Commerce et ses équipes pour l’accompagnement et le suivi du développement de la marque nationale.