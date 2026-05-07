SFC Automotive Solutions: une usine de 28 millions d’euros à Tanger Med

La plateforme industrielle de Tanger Med renforce son attractivité auprès des investisseurs européens. Le groupe allemand SFC Automotive Solutions, filiale du fonds Mutares, a inauguré mercredi une nouvelle unité de production, marquant une étape supplémentaire dans le développement de l’écosystème automobile marocain, indique le quotidien Les Inspirations Éco. Cette implantation, qui représente un investissement de 28 millions d’euros, s’accompagne de la création de 900 emplois directs et d’un protocole d’accord visant à faciliter l’arrivée d’autres multinationales.

S’étendant sur six hectares, l’usine de SFC Automotive Solutions se spécialise dans la fabrication de solutions d’étanchéité automobile et de systèmes de transfert de fluides. Ces composants, essentiels à la performance des véhicules, incluent des joints techniques en caoutchouc et thermoplastique ainsi que des tuyaux hybrides destinés aux systèmes de refroidissement des voitures thermiques, hybrides et électriques. L’objectif est d’atteindre un chiffre d’affaires de 85 millions d’euros, consolidant ainsi la position du Maroc comme base industrielle pour les équipementiers européens, lit-on dans Les Inspirations Éco.

«Cette inauguration illustre la confiance des investisseurs internationaux dans notre écosystème et confirme la compétitivité de Tanger Med en tant que plateforme de référence», a déclaré Karim Zidane, ministre de l’Investissement, lors de la cérémonie. Pour Fabio Morandi, Operating Partner chez Mutares et président de SFC Automotive Solutions, ce projet «reflète notre engagement à long terme en faveur de l’excellence industrielle, de l’innovation et de la croissance durable».

L’arrivée de SFC Automotive Solutions s’inscrit dans une dynamique déjà bien établie. La plateforme Tanger Med accueille plus d’une vingtaine d’entreprises allemandes, actives dans l’automobile, la logistique et l’électronique. Ces sociétés, parmi lesquelles figurent ZF Lifetec, MUBEA et KOSTAL, ont investi plus de trois milliards de dirhams et généré plus de 10 000 emplois directs. En 2025, leur chiffre d’affaires cumulé s’élève à près de neuf milliards de dirhams.

«Au fil des années, nous avons accompagné le développement d’un écosystème compétitif, réunissant plusieurs industriels de renommée mondiale», a souligné Ahmed Bennis, directeur général de Tanger Med Zones. «L’arrivée de SFC vient renforcer la présence des grands équipementiers allemands, consolidant ainsi la position du Maroc comme hub régional pour l’industrie automobile», a-t-il affirmé. En marge de l’inauguration, un protocole d’accord a été signé entre Tanger Med Zones et Mutares pour faciliter l’implantation d’autres entreprises du portefeuille du fonds allemand, qui compte plus de 40 multinationales. Ce partenariat vise à structurer un cadre de coopération favorisant le développement de nouvelles activités industrielles, en particulier dans le secteur automobile.

L’objectif est de renforcer la compétitivité des entreprises européennes au Maroc tout en soutenant leur expansion sur le continent africain. Cette inauguration confirme la place croissante du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales. Avec une infrastructure logistique de premier plan et un écosystème industriel en pleine maturation, Tanger Med s’impose comme une destination privilégiée pour les investisseurs européens cherchant à optimiser leur production tout en se rapprochant des marchés africains.