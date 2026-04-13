Economie

Tanger Med porte son activité industrielle à 188 MMDH en 2025

Vue aérienne de Tanger Med.

Portée par l’automobile, la logistique et l’essor de nouveaux projets industriels, l’activité industrielle du Groupe Tanger Med atteint 188 milliards de dirhams en 2025, appuyée par un niveau soutenu d’investissements privés et un renouvellement continu du tissu productif.

Par La Rédaction
Le 13/04/2026 à 14h30

Le volume d’affaires généré par l’activité industrielle du Groupe Tanger Med s’établit à 188 milliards de dirhams en 2025, en hausse de 8% par rapport à l’année précédente, selon le communiqué du groupe. Cette évolution s’inscrit dans la dynamique globale de la plateforme, articulée autour d’un écosystème industriel intégré.

La contribution sectorielle met en évidence le poids de l’automobile, qui totalise 125 milliards de dirhams, soit une progression de 6,8% sur un an. Quant à la logistique, elle a atteint 50,4 milliards de dirhams, en augmentation de 9,6%, tandis que les autres industries, incluant le textile et l’aéronautique, cumulent 12,7 milliards de dirhams avec une croissance de 19%.

De son côté, l’attractivité de la plateforme se traduit par un volume d’investissements privés de 17,13 milliards de dirhams en 2025, traduisant la confiance des opérateurs industriels internationaux, selon le communiqué. Cette dynamique se matérialise par la confirmation de 84 nouveaux projets industriels au sein de Tanger Med Zones, représentant 4,9 milliards de dirhams d’investissements et la création de 11.776 emplois.

Lire aussi : Dans un monde en recomposition: comment les ports marocains deviennent des marqueurs de souveraineté

Le profil des investisseurs reflète une diversification des origines industrielles, avec la présence d’acteurs tels que Broad Ocean, Mubea, SFC Solutions, ainsi que de nouveaux entrants comme WBTL et Kucukuglo Holding, contribuant au renforcement des écosystèmes existants, notamment dans l’automobile, précise le groupe.

En parallèle, la Cité Mohammed VI Tanger Tech enregistre 11 nouveaux projets industriels en 2025, totalisant 12,22 milliards de dirhams d’investissements et 3.882 emplois. Les implantations concernent des segments à plus forte valeur ajoutée, notamment les batteries, les matériaux avancés, la métallurgie et l’électronique automobile.

Le communiqué précise que les entreprises présentes (BTR Mediterranean Anode New Material Technology, Hailiang Group, Heilongjiang Tianyouwei Electronics (TYW), Shandong Daye et Zhejiang Asia Pacific Mechanical & Electronic) illustrent, quant à elles, une orientation vers des filières industrielles plus technologiques.

Lire aussi : Trafic en hausse de 13,3%, Tanger Med consolide son rôle de hub euro-africain

Pour rappel, la plateforme Tanger Med regroupe des zones couvrant 3.000 hectares et accueille plus de 1.500 entreprises, générant près de 145.000 emplois dans plus de dix secteurs d’activité, allant de l’automobile à l’agroalimentaire en passant par les énergies renouvelables. En outre, l’organisation repose sur la complémentarité entre ports, logistique, industrie et services, consolidant un modèle intégré au service de la compétitivité industrielle.

L’ensemble de ces indicateurs confirme, selon le groupe, le rôle structurant de Tanger Med dans l’appareil industriel, avec une progression appuyée à la fois par les filières historiques et par l’intégration de nouvelles activités à plus forte intensité technologique, comme le souligne le communiqué.

Par La Rédaction
Le 13/04/2026 à 14h30
#Tanger Med#Industrie#port#Investissement#Tanger Tech#Logistique

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