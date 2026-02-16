Economie

Tanger Med domine Valence et Algésiras réunis et consolide son leadership méditerranéen

Pas moins de 11,1 millions de conteneurs ont transité par le Tanger Med en 2025, un record.

Leader incontesté en Méditerranée occidentale, Tanger Med franchit un nouveau seuil en 2025 en traitant plus de conteneurs que Valence et Algésiras réunis, confirmant la percée du Maroc dans la logistique maritime internationale.

Par La Rédaction
Le 16/02/2026 à 13h00

Avec 11,1 millions de conteneurs traités en 2025, Tanger Med confirme son statut de premier hub portuaire en Méditerranée occidentale. À lui seul, le port marocain dépasse désormais le volume combiné des deux principales plateformes espagnoles: port de Valence (5,6 millions d’EVP) et port d’Algésiras (4,7 millions), qui totalisent ensemble environ 10,3 millions de conteneurs.

Les principaux ports espagnols de Méditerranée ont enregistré en 2025 des volumes significatifs: port de Barcelone (3,7 millions d’EVP), port de Las Palmas (1,5 million), port de Malaga (355.401 EVP), port d’Alicante (193.416 EVP), port de Séville (156.644 EVP) et port de Huelva (149.384 EVP). Au total, le trafic conteneurisé espagnol a atteint 18,6 millions d’EVP, dont environ 15,16 millions concentrés sur la seule façade méditerranéenne, soit plus de 80 % du trafic national.

Lire aussi : Trafic en hausse de 13,3%, Tanger Med consolide son rôle de hub euro-africain

Comparativement, Tanger Med représente à lui seul près des trois quarts du trafic cumulé de l’ensemble des ports méditerranéens espagnols, illustrant un basculement progressif de l’équilibre portuaire régional.

Sur la façade atlantique, le principal port portugais, Port de Sines, a traité environ 1,7 million d’EVP en 2025, un niveau nettement inférieur à celui du hub marocain, confirmant l’avance logistique prise par le Maroc dans la région.

Nador West Med, futur levier stratégique

L’ouverture prochaine de Nador West Med devrait renforcer cette dynamique. Avec une capacité initiale annoncée de 5,3 millions d’EVP, cette nouvelle infrastructure complétera l’offre portuaire nationale et apportera une capacité structurante supplémentaire sur la rive sud de la Méditerranée.

En quelques années, Tanger Med s’est imposé comme une plateforme mondiale capable de capter et redistribuer d’importants flux intercontinentaux. La complémentarité attendue avec Nador West Med pourrait constituer un ensemble portuaire intégré inédit en Méditerranée occidentale, consolidant durablement la position du Maroc comme acteur central des chaînes logistiques euro-méditerranéennes et internationales.

Par La Rédaction
Le 16/02/2026 à 13h00
#Maroc#Tanger Med#Algésiras#Valence#Espagne#Logistique#Ports

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Trafic conteneurs: Tanger Med relègue Algésiras et Valence et impose un nouveau tempo maritime

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Fact-checking. Non, le pétrolier russe Chariot Tide n’a pas accosté au port Tanger Med

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Fouad Brini, l’architecte discret de la montée en puissance de Tanger Med

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tanger Med propulse le Maroc au rang de hub maritime mondial

Articles les plus lus

1
Immersion au barrage Al Wahda: données et images exclusives sur le pilotage du plus grand réservoir d’eau du Maroc
2
Agriculture. Terres argileuses, pluies exceptionnelles: la double peine du Gharb et du Loukkos
3
Barrages: le taux de remplissage dépasse 70%, les retenues se rapprochent de 12 milliards de m³
4
Piraterie
5
Aéronautique: le roi Mohammed VI préside le lancement au Maroc d’un des plus grands centres de fabrication de systèmes d’atterrissage au monde du groupe Safran
6
Au nord de Laâyoune, le plus long viaduc routier du Maroc mobilise 600 professionnels et atteint 36% d’avancement
7
Ksar El Kébir: en images, les familles évacuées entament leur retour
8
Barrage Bouhouda: le cap des 106% franchi, un record pour la province de Taounate
Revues de presse

Voir plus