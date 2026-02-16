Tanger Med domine Valence et Algésiras réunis et consolide son leadership méditerranéen

Pas moins de 11,1 millions de conteneurs ont transité par le Tanger Med en 2025, un record.

Avec 11,1 millions de conteneurs traités en 2025, Tanger Med confirme son statut de premier hub portuaire en Méditerranée occidentale. À lui seul, le port marocain dépasse désormais le volume combiné des deux principales plateformes espagnoles: port de Valence (5,6 millions d’EVP) et port d’Algésiras (4,7 millions), qui totalisent ensemble environ 10,3 millions de conteneurs.

Les principaux ports espagnols de Méditerranée ont enregistré en 2025 des volumes significatifs: port de Barcelone (3,7 millions d’EVP), port de Las Palmas (1,5 million), port de Malaga (355.401 EVP), port d’Alicante (193.416 EVP), port de Séville (156.644 EVP) et port de Huelva (149.384 EVP). Au total, le trafic conteneurisé espagnol a atteint 18,6 millions d’EVP, dont environ 15,16 millions concentrés sur la seule façade méditerranéenne, soit plus de 80 % du trafic national.

Lire aussi : Trafic en hausse de 13,3%, Tanger Med consolide son rôle de hub euro-africain

Comparativement, Tanger Med représente à lui seul près des trois quarts du trafic cumulé de l’ensemble des ports méditerranéens espagnols, illustrant un basculement progressif de l’équilibre portuaire régional.

Sur la façade atlantique, le principal port portugais, Port de Sines, a traité environ 1,7 million d’EVP en 2025, un niveau nettement inférieur à celui du hub marocain, confirmant l’avance logistique prise par le Maroc dans la région.

Nador West Med, futur levier stratégique

L’ouverture prochaine de Nador West Med devrait renforcer cette dynamique. Avec une capacité initiale annoncée de 5,3 millions d’EVP, cette nouvelle infrastructure complétera l’offre portuaire nationale et apportera une capacité structurante supplémentaire sur la rive sud de la Méditerranée.

En quelques années, Tanger Med s’est imposé comme une plateforme mondiale capable de capter et redistribuer d’importants flux intercontinentaux. La complémentarité attendue avec Nador West Med pourrait constituer un ensemble portuaire intégré inédit en Méditerranée occidentale, consolidant durablement la position du Maroc comme acteur central des chaînes logistiques euro-méditerranéennes et internationales.