Automobile, industrie pharmaceutique, tech: une nouvelle vague d’investissements allemands s’annonce au Maroc

Lors de l'annonce de nouveaux investissements d'entreprises allemandes au Maroc, le 15 avril 2026 à Casablanca. (PHOTO: ambassade d'Allemagne au Maroc)

La rencontre organisée par l’ambassade d’Allemagne au Maroc et l’AHK ce 15 avril 2026 à Casablanca intervient dans un contexte de renforcement du partenariat bilatéral avec une volonté commune d’approfondir les échanges économiques fondés sur la confiance, un agenda partagé et une dynamique d’intégration accrue aux marchés européens. Étaient représentés lors de cet évènement les groupes: Dachser, Bayer, Leoni et Energie Noire, présents pour annoncer de nouveaux investissements structurants au Maroc.

«Ces investissements majeurs dans l’automobile, l’Intelligence artificielle ou la logistique témoignent de la force de notre partenariat: ils créent des emplois locaux tout en intégrant davantage l’économie marocaine aux chaînes de valeur européennes», déclare Robert Dölger, ambassadeur d’Allemagne au Maroc. «La diversité des projets actuels illustre l’attractivité croissante du Maroc et confirme que le secteur privé est le moteur indispensable d’une relation économique durable et créatrice d’opportunités pour nos deux pays», ajoute la directrice de la Chambre allemande de commerce et d’industrie.

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Présent au Maroc depuis 1982, Dachser renforce son dispositif à travers un projet d’envergure à Tanger Automotive City. Le groupe prévoit la construction d’un site logistique sur 75.000 m², dont l’ouverture est attendue avant fin 2027. La première phase comprendra un entrepôt de 20.000 m² avec des zones sous douane, intégrant des standards élevés en matière de durabilité.

L’objectif est clair: offrir aux entreprises basées au Maroc une connectivité avec l’Europe comparable à celle du marché unique. Ce projet prolonge l’ouverture récente d’un site à Marrakech en 2025, destiné notamment à accompagner les PME marocaines dans leur développement à l’export.

Implanté au Maroc depuis plus de six décennies, Bayer poursuit le développement de son site de Nouaceur avec un investissement de près de 200 millions de dirhams. Entre 2026 et 2028, trois nouvelles lignes de production seront installées, permettant de produire localement jusqu’à 40 formules différentes.

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L’usine, dédiée à la santé familiale, renforcera notamment la production de médicaments emblématiques et de compléments alimentaires. Les effectifs passeront de 110 à 170 employés d’ici 2028, avec des retombées indirectes sur tout l’écosystème industriel. Déjà tournée vers l’international, l’unité exporte vers 45 pays et ambitionne de tripler son chiffre d’affaires à l’export, notamment vers l’Europe.

Fournisseur majeur de câblage automobile, Leoni accélère son développement au Maroc grâce à plusieurs projets simultanés. Le groupe construit un nouveau site à Bouskoura, finalise une usine à Agadir et accompagne l’installation d’une unité à Kénitra.

L’investissement prévu à Agadir, estimé à 230 millions de dirhams, permettra la création de plus de 3.000 emplois directs d’ici 2027. À Berrechid, Leoni vise une capacité de 10.000 collaborateurs à horizon 2026. Au total, le groupe ambitionne d’atteindre 23.000 employés au Maroc, consolidant ainsi la position du Royaume comme pilier de sa stratégie industrielle.

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Filiale du groupe allemand MikroPlan, Energie Noire se positionne sur le créneau des technologies et de l’Intelligence artificielle. L’entreprise lance deux centres à Casablanca et à Khouribga, dédiés au développement de solutions logicielles et ERP pour les PME.

Une cinquantaine de collaborateurs y seront recrutés dans un premier temps, avec un objectif de 300 à 400 emplois à moyen terme. En parallèle, une académie IT verra le jour à Fès dès fin 2026, afin de former de jeunes talents aux métiers du numérique et accompagner la transformation digitale des entreprises marocaines.

Le Maroc et l’Allemagne en chiffres

Les investissements directs allemands ont atteint 2,1 milliards d’euros en 2024, plaçant l’Allemagne au 2ème rang des investisseurs étrangers. Le stock d’IDE a été multiplié par cinq depuis 2011 pour atteindre 1,4 milliard d’euros en 2023.

Plus de 300 entreprises allemandes sont aujourd’hui actives dans le Royaume, générant près de 35.000 emplois. Les échanges commerciaux ont atteint 7,4 milliards d’euros en 2025, en hausse de plus de 10%, confirmant la dynamique des relations bilatérales.

Le Maroc et l’Allemagne en dates

Plusieurs accords structurent cette coopération. Dès 1972, une convention de non-double imposition est signée. En 2008, un accord de protection des investissements vient renforcer le cadre économique. La coopération s’élargit ensuite aux enjeux énergétiques avec le partenariat PAREMA en 2012, puis à des domaines d’avenir comme l’hydrogène en 2020. Plus récemment, en 2023, les deux pays ont scellé une alliance autour du climat et de l’énergie, illustrant une relation en constante évolution, tournée vers les défis industriels et environnementaux.