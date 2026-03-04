Maroc: l’ONMT déploie une offensive stratégique pour accélérer la croissance du marché allemand

Inauguration officielle du pavillon Maroc à l’ITB Berlin 2026: l’Office national marocain du tourisme et les professionnels du secteur se mobilisent pour renforcer le rayonnement du Royaume sur le marché allemand.

À l’occasion de la 60ème édition du Salon International du Tourisme ITB Berlin, organisée du 3 au 5 mars 2026 par Messe Berlin, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) déploie un dispositif stratégique de premier plan pour verrouiller le marché allemand.

Dans l’enceinte du Parc des Expositions, ce rendez-vous anniversaire, qui rassemble près de 6.000 exposants et plus de 170 destinations, voit l’ONMT affirmer une ambition claire: renforcer durablement le positionnement du Royaume.

Portée par une délégation de haut niveau conduite par Achraf Fayda, directeur général de l’Office, et Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme (CNT), cette participation traduit l’alignement stratégique entre public et privé pour accélérer la croissance sur ce marché prioritaire.

Lors de l’inauguration officielle, tenue en présence de Zohour Alaoui, ambassadrice du Maroc en Allemagne, Achraf Fayda a martelé que «notre présence à l’ITB Berlin 2026 marque une étape décisive pour projeter la destination Maroc vers de nouveaux sommets sur l’un des marchés les plus exigeants d’Europe».

De son côté, l’ambassadrice a souligné que «cette vitrine exceptionnelle témoigne de la profondeur des relations entre nos deux pays et de l’attractivité croissante du modèle touristique marocain».

Mobilisant plus de 140 professionnels sur un pavillon immersif de plus de 1.000 m², l’Office met en lumière sept régions, dont l’Oriental, Fès-Meknès et Souss-Massa, érigées en fers de lance de la diversité territoriale nationale.

Le bras de fer se joue également sur le terrain de la connectivité. En marge du salon, l’ONMT a sécurisé une série d’accords structurants avec les compagnies allemandes Condor, Eurowings et Discover Airlines pour doper les capacités et ouvrir de nouvelles routes vers des destinations à fort potentiel.

La Royal Air Maroc (RAM) accompagne cette dynamique en renforçant sa programmation vers l’Allemagne, notamment avec de nouvelles liaisons reliant Nador à Francfort et Düsseldorf, en complément de la ligne Casablanca-Munich. Résultat: les capacités aériennes globales progressent de 34% pour la saison 2025-2026.

Côté distribution, l’Office bétonne ses alliances en consolidant son partenariat historique avec TUI et en scellant un accord stratégique avec DER, deuxième plus grand tour-opérateur allemand, avec un objectif de croissance de 25% sur trois ans. «L’aérien et la distribution sont les deux piliers de notre croissance; en sécurisant ces partenariats, nous garantissons un flux constant et qualitatif de visiteurs vers toutes nos régions», a précisé le patron de l’ONMT.

Les indicateurs sont au vert: en 2025, le Maroc a accueilli plus de 930.000 touristes allemands (+11 %), faisant de l’Allemagne le septième marché émetteur du Royaume avec 5% des arrivées internationales, confirmant son rôle structurant dans la stratégie de diversification des flux.

À travers ce dispositif global, l’ONMT affirme à Berlin une approche résolument proactive: intensifier la connectivité, sécuriser les partenariats de distribution, valoriser les territoires et transformer la performance en levier de leadership durable sur le marché allemand.