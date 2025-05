Maroc-Allemagne: un responsable allemand salue la coopération migratoire bilatérale

La troisième réunion du Groupe migratoire mixte permanent maroco-allemand, co-présidée par Joachim Stamp, délégué spécial du gouvernement fédéral allemand pour les accords sur la migration et Khalid Zerouali, wali directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l’Intérieur, s’est tenue à Essaouira le vendredi 17 mai. À l’issue de cette rencontre, Joachim Stamp a salué «la solidité et la profondeur du partenariat migratoire entre le Maroc et l’Allemagne», mettant en avant la volonté commune des deux pays de renforcer davantage leur coopération en la matière.

«Le Maroc est un partenaire de confiance, avec lequel nous entretenons une collaboration fondée sur le respect mutuel, la responsabilité partagée et une vision commune de la migration comme levier de développement», a souligné Stamp, qui conduisait une délégation de haut niveau, se félicitant, dans ce sens, de «l’atmosphère amicale et de confiance» ayant marqué cette réunion, qui a permis aux deux parties d’examiner en profondeur les différents aspects liés à la migration à travers plusieurs groupes de travail.

Mettant en exergue les relations «excellentes et exemplaires» unissant le Royaume du Maroc et la République fédérale d’Allemagne, Stamp a relevé «l’apport significatif» de la communauté marocaine installée en Allemagne, qu’il a qualifiée de «véritable enrichissement» pour la société allemande.

Abordant les perspectives de mobilité légale, le responsable allemand a évoqué la nouvelle loi allemande sur l’immigration des compétences, qui «ouvre des opportunités concrètes aux jeunes Marocains désireux de travailler, d’étudier ou de suivre une formation en Allemagne, dans un cadre légal et structuré».

Sur le plan économique, Joachim Stamp a exprimé sa satisfaction quant à la dynamique positive de la coopération bilatérale, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables, illustré par la réalisation de projets éoliens d’envergure à Essaouira avec l’appui de l’industrie allemande.

Cette réunion, à laquelle ont pris part plusieurs responsables de haut niveau, s’inscrit dans le cadre de la dynamique constructive du partenariat migratoire, ainsi que de la consolidation des relations bilatérales entre le Maroc et l’Allemagne.

Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale en matière de migration, qu’elle soit régulière ou irrégulière, en adoptant une approche d’évaluation objective et en explorant diverses pistes de collaboration future.

Dans ce contexte, les discussions ont porté sur la promotion et le développement de la mobilité régulière, le renforcement de la coopération opérationnelle, et la nécessité d’élaborer des initiatives de communication communes. L’objectif de ces actions serait de valoriser les progrès de cette collaboration et de promouvoir une perception commune de la migration comme un moteur de développement pour les deux nations.

Il est à rappeler que le Groupe migratoire mixte permanent Maroc-Allemagne a tenu sa première réunion le 23 janvier 2024 à Marrakech.