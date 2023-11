Coopération sécuritaire, investissements, Mondial 2030... Entretien avec Robert Dölger, ambassadeur d’Allemagne au Maroc

Le360: Comment évaluez-vous l’état actuel des relations entre l’Allemagne et le Maroc?

Robert Dölger: Les relations entre l’Allemagne et le Maroc sont au beau fixe. Nous avons de grands sujets d’intérêt commun, sur lesquels nous travaillons. Je suis fier de représenter l’Allemagne ici, au Maroc, et, naturellement, d’être ici à Tanger. C’est une ville qui me tient spécialement à cœur puisque c’est la première que j’ai visitée après mon arrivée ici au Royaume. Il s’agit aussi du deuxième pôle industriel du pays, marqué par un dynamisme énorme.

Pouvez-vous nous parler des investissements allemands à Tanger?

De nombreuses entreprises allemandes se sont établies ici, notamment dans les zones franches. Elles sont opérationnelles dans les secteurs de l’automobile, de la logistique, de la pharmacie et de la chimie. Plusieurs investisseurs sont intéressés par les opportunités qu’offre cette région.

Comment l’Allemagne et le Maroc collaborent-ils en matière de sécurité ?

La coopération bilatérale en matière de sécurité repose sur une collaboration étroite et solide. Nous travaillons ensemble pour faire face à divers défis sécuritaires, notamment le crime organisé, le trafic de drogue et le trafic d’êtres humains. Une des initiatives récentes a été d’inviter les policiers marocains à venir observer la gestion de l’EURO 2024 en Allemagne. Cela nous permettra d’échanger les meilleures pratiques et d’acquérir des compétences essentielles pour assurer la sécurité lors de futurs événements sportifs.

Cette collaboration renforce la sécurité non seulement dans nos deux pays, mais aussi dans la région. En fin de compte, la sécurité est un domaine où nous avons une responsabilité commune, et notre coopération dans ce domaine est un pilier essentiel de nos relations bilatérales.

Que pensez-vous de l’organisation conjointe du Mondial 2030 de football par le Maroc, l’Espagne et le Portugal?

C’est une initiative extraordinaire et historique. Cela montre qu’il n’y a pas de division dans la région, c’est une région qui unit. Il s’agit de la première fois où deux continents se rassemblent pour accueillir un événement sportif d’une telle envergure, ce qui constitue un moment historique et démontre la capacité des nations à travailler de concert pour des projets ambitieux.