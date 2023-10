Comment la DGST a déjoué un projet terroriste d’envergure en Allemagne

La Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a réussi à déjouer des attentats terroristes en Allemagne après avoir fourni à son homologue allemande des informations sur l’existence d’un plan terroriste. Des informations qui ont permis aux services de renseignements allemands d’interpeller le suspect, un extrémiste allemand d’origine égyptienne, rapporte Al Ahdath Al Maghribia.

Le dénommé Tarik, qui s’activait sur la Toile depuis la ville de Duisbourg où il réside, a été arrêté le mardi 24 octobre dans la ville d’Essen. Selon les informations fournies par la DGST, le suspect est un ancien combattant de l’organisation terroriste Daech en Syrie et en Irak qui s’apprêtait à commettre des attentats terroristes, dont une attaque au camion-bélier.

Pour rappel, le patron de la DGSN/DGST, Abdellatif Hammouchi, avait reçu en avril dernier le directeur de l’Office fédéral allemand de protection de la constitution, Thomas Haldenwan. Les deux responsables s’étaient mis d’accord pour renforcer la coopération entre les services de renseignement des deux pays. L’action proactive initiée par la DGST a démontré, encore une fois, l’efficience des services de renseignement marocain dans la lutte contre le terrorisme.

Le quotidien Assabah, qui traite le même sujet, souligne que le suspect est tombé dans un piège qui lui a été tendu par la police allemande. La DGST a fourni, durant le mois de septembre et la première moitié du mois d’octobre, des renseignements sur l’identité, les communications électroniques et le passé du suspect.

Cette opération, poursuit Assabah, s’ajoute aux multiples contributions de la DGST dans l’avortement de nombreux projets terroristes à l’étranger et l’arrestation de plusieurs partisans des mouvements terroristes. Les services de renseignement marocains ont aidé plusieurs pays à déjouer des projets d’attentat en France, en Espagne, en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas, en Italie et aux États-Unis.

D’ailleurs, Washington accorde une grande importance à l’aide accordée par le Maroc aux alliés de la guerre contre le terrorisme. L’expertise des services de renseignement marocains l’a placé au centre de la guerre contre les organisations armées après une augmentation sensible du nombre de terroristes qui retournent dans leurs pays en provenance d’Irak et de Syrie.

La multiplication des rencontres sécuritaires de haut niveau entre Abdellatif Hammouchi et les responsables de plusieurs services de renseignement américains démontre l’importance de la coopération sécuritaire entre le Maroc et les États-Unis. Cette coopération bilatérale traduit également l’engagement ferme des services de la DGSN et de la DGST dans les efforts déployés par la communauté internationale visant à faire face aux dangers et aux menaces qui pèsent sur la sécurité régionale et mondiale.