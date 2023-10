Grâce à l’aide de la DGST marocaine, un dangereux terroriste germano-égyptien neutralisé en Allemagne

Au Maroc comme à l’international, les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST) ne cessent de briller. C’est ainsi que, le mardi 24 octobre, et grâce à l’aide précieuse et déterminante des services sécuritaires marocains, la police d’Essen, dans l’ouest de l’Allemagne, a pu mettre un dangereux terroriste hors d’état de nuire.

Il s’agit d’un ressortissant germano-égyptien, répondant au nom de Tarik S.S., âgé de 29 ans et établi à Duisbourg. Ancien combattant dans les rangs de l’organisation terroriste Daech en Syrie et en Irak, l’individu était porteur de divers projets terroristes qu’il planifiait d’exécuter sur le sol allemand. On en citera notamment un projet d’attaque à l’aide d’un camion-bélier, nous indique une source informée.

Les services de sécurité et de renseignements marocains, dirigés par Abdellatif Hammouchi, ont tout au long des mois de septembre et d’octobre 2023 alerté leurs vis-à-vis allemands sur l’identité et le profil du terroriste germano-égyptien, leur transmettant des données personnelles, des photographies et les coordonnées du mis en cause.

Un apport de premier plan donc, qui s’ajoute aux nombreuses contributions de la DGST ayant permis d’avorter des projets terroristes à l’extérieur des frontières nationales et de neutraliser un bon nombre de partisans de l’extrémisme religieux et de la mouvance terroriste. De quoi faire des services marocains, une fois de plus, un acteur indispensable de la lutte internationale contre le terrorisme.