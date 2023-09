Espagne: grâce à l’aide de la DGST, arrestation d’un présumé extrémiste affilié à Daech

Cette opération a été menée de manière conjointe avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) du Maroc, le Centre national espagnol d’Intelligence (CNI) et l’agence de police européenne Europol, précise un communiqué de la Police espagnole.

L’individu, accusé de participation présumée aux crimes d’intégration d’une organisation terroriste, de recrutement et d’endoctrinement de tiers, a été mis, ce vendredi 8 septembre, à la disposition du tribunal central d’instruction numéro 1, qui a décidé de le placer en détention.

Parmi les manuels saisis, certains sont destinés à la production d’explosifs, de détonateurs, de poisons, à la dissimulation d’activités terroristes sur Internet, à la réalisation de transactions financières sécurisées, à l’utilisation et au maniement de tous types d’armes, au recrutement de nouveaux combattants ou à la collecte d’informations sur des cibles potentielles pour faciliter les attaques.

L’enquête avait démarré vers la mi-2022, lorsque des experts espagnols de la lutte antiterroriste ont repéré un individu aligné sur les thèses de Daech qui diffusait, via les réseaux sociaux, du contenu jihadiste radical et violent, incitant aux actions terroristes, rapporte l’agence espagnole EFE.

Pendant toute la durée de l’enquête, le mis en cause a eu «une activité virtuelle massive et frénétique conforme à son idéologie jihadiste». Ainsi, poursuit la même source, il a recherché, consommé puis diffusé à d’autres utilisateurs des milliers de fichiers multimédias à caractère radical, contenant des exécutions, des meurtres ou des exaltations de dirigeants terroristes.

Il opérait sur différents réseaux sociaux et participait à un grand nombre de groupes jihadistes, dont un qu’il appelait «Tout canal», car il s’agissait d’un référentiel où étaient disponibles des milliers de fichiers préparés par les sociétés de production officielles de l’organisation terroriste.

La capacité à mener une double vie

Par ailleurs, ajoute EFE, le détenu entretenait divers contacts via les réseaux sociaux avec des membres de Daech, situés dans des zones de conflit, qu’il envisageait de rejoindre pour devenir un «moujahid».

Les enquêteurs soulignent la capacité de l’accusé à mener une double vie: pendant qu’il se formait et s’endoctrinait grâce à Internet, sa vie publique restait parfaitement normale, et ses convictions passaient totalement inaperçues. Mais c’était sans compter sur la vigilance des services espagnols et marocains, qui a conduit à son arrestation et à la perquisition de son domicile, où les policiers ont saisi, entre autres, de nombreux équipements informatiques.