Inezgane: arrestation d’un faux douanier à l’intérieur du tribunal de première instance

Un faux douanier ne savait pas qu’il se dénoncerait lui-même en entrant dans le tribunal de première instance d’Inezgane et en se présentant devant un substitut du procureur du roi en cette qualité.

Le mis en cause est un intermédiaire (samsar) qui tentait d’intervenir dans le dossier d’un détenu accusé de trafic d’eau de vie (mahia) dans une commune de la province de Chtouka Ait Baha. Il est entré dans le bureau du magistrat avec lequel il a évoqué le dossier du trafiquant et de la façon de lui éviter la prison en se présentant comme étant un douanier, rapporte le quotidien Al Akhbar du lundi 4 septembre.

Mais au fil de la discussion, le substitut du procureur du roi a constaté à travers son comportement et son ignorance du ba-ba de la réglementation douanière et des procédures judiciaires. Ses doutes se confirmeront quand après vérification de son identité, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un agriculteur dans la région de Chtouka Ait Baha qui s’adonnait à l’intermédiation dans les tribunaux. Il a été immédiatement arrêté et remis à la police judiciaire de la ville d’Inezagne qui, après enquête, l’a déféré devant le parquet pour les chefs d’accusation d’escroquerie et d’usurpation de fonction.

Le quotidien Al Akhbar souligne que l’arrestation du faux douanier entre dans le cadre des efforts que déploient la présidence du tribunal de première instance d’Inezgane pour lutter contre les intermédiaires ( Samsara). En effet des contrôles stricts sont effectués dans le hall et les couloirs du tribunal. Des endroits où sévissent ces escrocs qui exploitent la méconnaissance des justiciables et des usagers en se présentant comme étant capables de leur éviter la prison ou d’intervenir en leur faveur dans toutes les affaires.

Il faut rappeler qu’il y a quelques mois, un intermédiaire qui s’activait dans les alentours du tribunal d’Inezgane a été arrêté sur instructions du procureur du roi après le dépôt d’une plainte par un usager. Le mis en cause faisait croire à ses victimes qu’il était capable de faire une médiation entre les justiciables et les juges. Il leur promettait même de leur trouver de faux témoins pour qu’ils témoignent en leur faveur dans des affaires traitées par le tribunal de première instance d’Inezgane et la Cour d’appel d’Agadir.