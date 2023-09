Casablanca: arrestation d’un motard soupçonné d’avoir provoqué un accident de la route qui a coûté la vie à un officier de police

L’accident s’est produit quand une patrouille de la brigade des motards, supervisée par un officier de police principal, assurait la gestion du trafic routier dans le voisinage d’un établissement scolaire à l’arrondissement Hay Hassani, à Casablanca, indique un communiqué de la DGSN, précisant qu’un motard qui circulait à une vitesse anormale a refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un élément de la patrouille, avant de changer de direction, percutant le chef de patrouille qui a rendu l’âme lors de son transfert à l’hôpital.

Après l’interpellation du motard, âgé de 25 ans, il s’est avéré qu’il n’était pas muni de documents de propriété du véhicule, fait savoir la même source, ajoutant que le mis en cause a été soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet afin d’élucider les circonstances de cette affaire.

Parallèlement au volet judiciaire de cette affaire, le Directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire a décidé d’octroyer une promotion exceptionnelle au policier qui a trouvé la mort lors de l’exercice de ses fonctions, et a donné ses instructions aux services sécuritaires compétents pour la prise en charge des frais des funérailles du défunt et l’octroi du soutien nécessaire à sa famille, conclut le communiqué.