Coopération DGST-renseignements espagnols: deux recruteurs pour le compte de Daech arrêtés

Les deux arrestations ont eu lieu dans les villes espagnoles de Zamora et de Valence. Appréhendés par les services de la Guardia civil, les deux suspects répondent respectivement aux noms de Salem Harrachi Sabraoui et Hugo Cortina.

Les investigations menées à leur encontre ont révélé que les deux hommes s’activaient dans le recrutement de jeunes candidats, dont des mineurs, en vue de leur incorporation dans les rangs de l’organisation terroriste Daech.

Salem Harrachi Sabraoui et Hugo Cortina avaient aussi pour charge d’inculquer l’idéologie «jihadiste» à ces candidats, qu’ils formaient également à l’exécution d’opérations terroristes.

Les deux suspects ont été présentés devant la Cour nationale de justice espagnole. Ils sont placés en garde à vue en attendant l’issue de l’enquête.

Cette opération est loin d’être la première du genre, l’étroite coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne ayant permis de démanteler bon nombre de cellules terroristes s’activant chez le voisin du Nord et de préserver ce dernier contre de véritables et imminentes menaces contre sa sécurité.