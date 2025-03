Tourisme: pourquoi le Maroc doit capitaliser sur le marché allemand

Si les arrivées touristiques en provenance d’Allemagne renouent désormais avec la croissance, les perspectives à long terme n’en restent pas moins fragiles, résume d’emblée Zoubir Bouhoute, expert en flux touristiques.

«Alors qu’en 2023 le Maroc accueillait environ 280.788 touristes allemands, ce chiffre est monté à près de 361.116 en 2024. Malgré cette progression, on reste en deçà des performances de 2018, considérée comme année de référence avec 652.481 arrivées», explique Zoubir Bouhoute.

Évolution des arrivées à partir du marché allemand (Source: l’observatoire du tourisme)

Année Nombre d'arrivées 2014 572.604 2015 615.573 2016 602.832 2017 690.528 2018 652.481 2019 684.406 2021 38.894 2022 171.219 2023 280.788 2024 361.116

«Les nuitées, indicateur essentiel pour évaluer l’impact du marché, peinent également à retrouver leur niveau d’avant-crise: on estime qu’elles pourraient atteindre un million en 2024, contre 1,8 million précédemment. Cette situation s’explique notamment par une durée moyenne de séjour qui plafonne à environ trois nuitées, limitant les dépenses et freinant la croissance de ce marché», poursuit-il.

Évolution des nuitées générées à partir du marché allemand (Source: l’observatoire du tourisme)

Année Nuitées générées à partir du marché allemand Total des nuitées Part des nuitées générées à partir du marché allemand 2012 786.351 17.027.390 4,62% 2013 998.424 19.121.947 5,22% 2014 1.192.858 19.601.022 6,09% 2015 1.391.905 18.458.252 7,54% 2016 1.264.744 19.219.559 6,58% 2017 1.745.291 22.075.722 7,91% 2018 1.870.209 23.996.814 7,79% 2019 1.747.204 25.245.938 6,92% 2020 332.756 6.988.019 4,76% 2021 69.132 9191.625 0,75% 2022 428.375 19.006.491 2,25% 2023 864.109 25.640.602 3,37% 2024 (Estimé) 1.114.701 28.705.914 3,88%

Parmi les principaux défis, la durée trop courte des séjours se révèle particulièrement problématique, en plus d’une offre balnéaire attractive. «Ce segment reste le point faible du Maroc: l’absence d’infrastructures balnéaires suffisamment développées, combinée à une offre d’activités parfois jugée insuffisante, peut inciter les voyageurs allemands à privilégier d’autres pays comme l’Espagne, la Turquie ou la Grèce. Pour améliorer durablement sa compétitivité, le Royaume doit moderniser et enrichir son offre afin de mieux correspondre aux attentes de cette clientèle exigeante», argumente le consultant.

Pourtant, le potentiel économique du marché allemand est considérable. Première économie européenne et quatrième puissance mondiale, l’Allemagne affiche un PIB par habitant de 51.227 euros. Avant la crise du Covid-19, les Allemands dépensaient chaque année jusqu’à 69,5 milliards d’euros dans les voyages à l’étranger. Après une chute à cause de la pandémie (31,9 milliards d’euros en 2020 puis 28,8 milliards en 2021), le marché a repris dès 2022, atteignant 58,6 milliards d’euros avant de culminer à 79 milliards d’euros en 2023, soit une hausse annuelle de 27%.

Évolution des dépenses de voyage des touristes allemands (Source: ONMT)

Année Dépenses de voyage (Mds €) Évolution (%) 2019 69,5 - 2020 31,9 -54,1% 2021 30,1 -5,6% 2022 62,3 +107,0% 2023 79,0 +26,8%

Pour Zoubir Bouhoute, le potentiel économique du marché allemand n’est plus à prouver, comme en témoignent les dépenses touristiques croissantes des Allemands. Le véritable défi réside dans la capacité à attirer cette clientèle en proposant des produits touristiques qui correspondent à leurs besoins spécifiques.

Comment l’ONMT entend booster le marché allemand

Conscient de cette opportunité, l’ONMT a sensiblement renforcé ses dispositifs en direction du marché allemand. Entre 2023-2024 et 2024-2025, les compagnies aériennes partenaires ont augmenté de 58% leur capacité en sièges vers le Maroc, passant de 449.411 à 709.417 sièges. De leur côté, les tour-opérateurs allemands partenaires affichent une croissance de capacité de 14%, passant de 308.520 à 352.784 voyageurs programmés vers la destination Maroc.

Parallèlement, des campagnes marketing d’envergure sont menées, à l’image du partenariat stratégique avec Condor Airlines et de l’habillage des vitrines Galeria-Reisen dans plus de 45 villes allemandes. Plusieurs roadshows et voyages de familiarisation («Fam-trips») mobilisant plus de 1.000 agents de voyage complètent cette démarche proactive.

Présent au salon ITB 2025 à Berlin, qui a eu lieu du 4 au 6 mars, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a également misé sur ce rendez-vous international majeur pour renforcer l’attractivité du Royaume auprès des touristes allemands.

Une délégation de l'ONMT a pris part, du 4 au 6 mars, au salon ITB 2025 à Berlin.

À l’occasion, le pavillon marocain a rassemblé cette année plusieurs conseils régionaux du tourisme représentant plusieurs destinations touristiques du royaume, telles que Tanger, l’Oriental, Fès, Béni Mellal ou encore Drâa-Tafilalet, avec une mention spéciale pour Agadir et Marrakech qui ont été mises à l’honneur. Une délégation qui a été accompagnée de la Confédération nationale du tourisme (CNT), de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH) et de la Fédération nationale des Agences de voyages du Maroc (FNAVM).

En marge de cette édition, l’ONMT a annoncé la signature de quatre accords avec des partenaires de renom: Expedia, Condor, Alltours et Discover Airlines, visant à renforcer la promotion et la commercialisation de la destination Maroc.

«En tant que leader mondial des plateformes de voyage en ligne, Expedia s’engage aux côtés de l’ONMT dans un partenariat stratégique de trois ans à partir de l’été 2025. Cet accord ambitieux vise à doubler le nombre de nuitées d’ici la troisième année, à conquérir de nouveaux marchés émetteurs avec un focus sur les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, et enfin déployer une stratégie marketing 360° intégrant des médias premium, des campagnes de relations publiques, des formations pour les partenaires et des actions de branding afin de renforcer l’image du Maroc sur l’ensemble des plateformes Expedia», fait savoir un communiqué de l’Office.

La consolidation des liaisons aériennes entre le Maroc et l’Allemagne est également un axe clé de cette participation à l’ITB. «L’ONMT a signé deux accords avec Condor et Discover Airlines pour renforcer les connexions entre les deux pays et élargir les opportunités de voyage pour les touristes allemands. Par ailleurs, l’Office profite du salon pour rencontrer d’autres acteurs majeurs du transport aérien afin d’explorer de nouvelles opportunités de développement des liaisons entre le Maroc et l’Allemagne», détaille-t-on.