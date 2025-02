Soleil et confort: pourquoi Agadir séduit les Européens en hiver

Dès les premiers frimas en Europe, les vacanciers affluent vers les côtes ensoleillées d’Agadir. «Ici, on a le soleil, l’accueil et la sécurité. Je pense avoir tout dit», résume un touriste français, conquis par son séjour.

L’attrait d’Agadir ne se limite toutefois pas à son climat. «Le parc est fantastique, la plage est belle, il y a un village, des taxis, des restaurants… Nous sommes venus pour la météo clémente et l’ambiance», témoigne un couple de Britanniques installé pour plusieurs semaines dans un complexe touristique de la région.

Si le soleil et la plage restent les atouts majeurs d’Agadir, l’attrait de la ville ne repose pas uniquement sur ses paysages. Son infrastructure touristique s’est considérablement développée ces dernières années, répondant aux attentes d’une clientèle exigeante. «Il y a une salle de sport ici, une piscine, une bibliothèque… Il y a pratiquement tout sur place, y compris un service de livraison pour les repas. On se sent très à l’aise et on reviendra certainement», s’enthousiasme un touriste italien.

Lire aussi : Tourisme: l’embellie atteint Agadir

Les activités ne manquent pas non plus. Surf, randonnées dans l’Anti-Atlas, excursions vers la vallée du Paradis ou détente dans les hammams traditionnels: chaque visiteur y trouve son bonheur. La diversité de l’offre contribue à fidéliser une clientèle qui revient année après année.

Selon Jamal Imel, directeur d’une unité touristique à Imourane, au nord d’Agadir, la région connaît une affluence importante, surtout en hiver: «Nous accueillons un grand nombre de touristes, notamment des retraités européens qui peuvent séjourner ici jusqu’à quatre mois. La demande est forte pour des hôtels de plein air.»

Selon lui, de plus en plus de visiteurs préfèrent prolonger leur séjour pour profiter du cadre de vie agréable qu’offre Agadir. «Certains optent même pour des séjours saisonniers répétés, faisant de la ville leur refuge hivernal année après année», conclut-il.