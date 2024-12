Agadir: le centre d’information touristique très sollicité

Depuis son inauguration le 23 juillet 2024, le Centre d’information touristique d’Agadir, qui relève de la Société de développement régional de tourisme (SDRT) Souss-Massa, connait une importante affluence des visiteurs de la ville, notamment étrangers.

Soukaina Karam, responsable du centre, a affirmé, dans une déclaration pour Le360, qu’il accueille quotidiennement plus de 150 visiteurs de différentes nationalités, dont notamment des Français, à hauteur de 43%, des Britanniques (22%) et des Allemands (8%).

Ils y cherchent des informations sur les endroits les plus intéressants à visiter, aussi bien à Agadir que dans la région Souss-Massa. Parmi les demandes les plus fréquentes, figurent notamment celles relatives aux cartes de la région, indique Meriem Fettouki de la SDRT.

Il s’agit aussi, ajoute-t-elle, de demandes de renseignements sur les activités et les loisirs comme le surf, les excursions et les visites culturelles. De même, les visiteurs du centre s’informent sur les événements en cours, tels les festivals, les concerts, les expositions.

Les touristes interrogés par Le360 ont fait part de leur satisfaction quant aux services offerts par le centre à ses visiteurs, soulignant qu’il constitue une référence importante pour tout touriste souhaitant avoir une information fiable sur la ville et la région.

Il facilite, ajoutent-ils, la connaissance des lieux à visiter et indique les meilleurs moyens de transport à emprunter pour les atteindre.

Complexe administratif, espace d’accueil, lieux d’exposition…

Inscrit dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, le Centre d’information touristique a été construit sur une superficie de 313 mètres² sur la corniche de la ville pour un coût estimé à 15 millions de dirhams, entièrement financé par le Conseil régional de Souss-Massa.

Il comprend un complexe administratif de la plage, un espace d’accueil des visiteurs, des lieux d’exposition notamment pour les tableaux d’art et les coopératives spécialisées dans les produits locaux, et un hall polyvalent bien équipé.

Le centre fournit, explique Soukaina Karam, des informations sur la capitale du Souss et sur la région, les sites touristiques, des informations pratiques telles que les horaires de travail, les prix, les activités culturelles et artistiques, les lieux de divertissement et de pratique de certains sports nautiques comme le surf.