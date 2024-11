La destination Agadir portée par les touristes britanniques

À moins de deux mois de la clôture de la saison touristique de 2024, l’industrie touristique à Agadir semble retrouver un rythme de croissance plus soutenu, malgré un contexte économique et géopolitique tendu. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 14 novembre. Il précise que la destination a déjà franchi la barre de 1,16 million de visiteurs au titre des dix premiers mois de l’année 2024, tandis que la fréquentation touristique, en termes de nuitées, suit la même tendance.

«Cette performance touristique en termes d’arrivées a permis, durant les dix premiers mois de l’année 2024, d’atteindre une hausse à deux chiffres de 14,01% par rapport à 2023 et une augmentation de 15,66% par rapport à 2019 dans les établissements d’hébergement touristique classés de la destination», lit-on.

Deuxième clientèle touristique la plus importante à Agadir après les touristes nationaux, le marché britannique se distingue et stimule la fréquentation. La saison 2024 s’annonce sous de meilleurs auspices, notamment avec le retour de cette clientèle grâce aux liaisons aériennes et à une durée moyenne de séjour dépassant une semaine.

«De ce fait, ces flux représentent la première place en termes de nuitées touristiques, atteignant 25,33%, surpassant même le marché français, qui a enregistré 21,29% durant les dix premiers mois de l’année 2024», poursuit le journal.

En termes d’arrivées, le marché britannique se classe deuxième après le marché national (34,42%), captant 18,71% des touristes ayant séjourné dans des hôtels classés à Agadir.

Cette performance s’explique par le renforcement de la connectivité aérienne avec le marché britannique, un marché prioritaire pour la station balnéaire, ainsi que par le dépassement des performances des deux dernières années, durant cette période.