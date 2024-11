Tourisme: de record en record

Le tourisme continue d’afficher des résultats exceptionnels. Les recettes de voyage ont atteint 87,1 milliards de dirhams à fin septembre 2024, enregistrant une hausse de 8,4 % par rapport à l’année précédente et de 44,7 % par rapport à 2019. Cette dynamique, selon Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 7 novembre, témoigne de la réussite des stratégies de relance et de promotion du gouvernement, qui mise sur le tourisme pour stimuler la croissance économique et améliorer la balance des paiements.

«Depuis la réouverture des frontières et la levée des restrictions sanitaires, le Maroc connaît une reprise impressionnante du tourisme. En 2023, le Royaume a accueilli plus de 14,5 millions de visiteurs, et à fin septembre 2024, ce nombre a déjà atteint 13,1 millions, soit une augmentation de 2 millions par rapport à la même période en 2023 et de 29 % par rapport à 2019», lit-on.

Cette croissance reflète l’attractivité renouvelée de la destination marocaine, soutenue par des campagnes promotionnelles intensives et des améliorations structurelles du secteur. Cette hausse de fréquentation se répercute directement sur les recettes de voyage, qui représentent une source de devises indispensable pour l’économie marocaine. Les 87,1 milliards de dirhams générés par le tourisme à fin septembre illustrent la vitalité du secteur et son rôle stratégique dans la balance des paiements.

Pour soutenir cette dynamique, le gouvernement a déployé dès son investiture un plan de relance ambitieux, assorti d’une nouvelle feuille de route pour le secteur. «Ces initiatives ont permis de moderniser l’offre touristique et d’intensifier la promotion de nouvelles destinations au-delà des centres historiques tels que Marrakech. L’objectif est de diversifier l’offre pour capter un public plus large et répartir les flux touristiques sur l’ensemble du territoire», affirme le journal.

Dans ce contexte favorable, le Maroc se tourne de plus en plus vers le marché britannique, identifié comme un axe stratégique de croissance. Avec un objectif ambitieux d’un million de touristes britanniques pour 2024, le Royaume vise une augmentation de 23 % par rapport à l’année précédente. Cet afflux est soutenu par une augmentation des liaisons aériennes entre le Royaume-Uni et le Maroc, avec des départs depuis 14 aéroports britanniques et un programme hivernal renforcé.

À l’horizon 2030, les prévisions sont optimistes. Le Maroc ambitionne de porter le nombre total de visiteurs à 26 millions, soit une progression spectaculaire confirmant son statut de destination montante en Afrique et dans le monde.