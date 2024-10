Comment l’introduction de la ligne à grande vitesse a boosté le tourisme au Maroc, selon l’OCDE

Dans son rapport «Tendances et politiques du tourisme», qui analyse les dernières performances du secteur touristique dans une cinquantaine de pays, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’intéresse au cas du Maroc, relevant surtout l’apport des transports et des infrastructures durables au secteur.

Les auteurs du document pointent en premier lieu la ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV), qui «a eu un impact significatif sur le secteur du tourisme en réduisant le temps de trajet entre Tanger et Casablanca, ce qui facilite les déplacements des touristes nationaux et internationaux dans le pays».

La LGV, qui a transporté plus de 5 millions de voyageurs en 2023, a également rendu d’autres villes du pays plus accessibles, contribuant ainsi à répartir plus largement les bénéfices du tourisme, ajoutent-ils, rappelant que le gouvernement marocain projette de à d’autres destinations touristiques, notamment Marrakech et Agadir.

Cap sur la formation

Le rapport a également cité le Maroc parmi les pays accordant une grande importance à la formation dans le tourisme, à travers la mise en place d’un programme destiné aux cadres intermédiaires du secteur, incluant un nouveau modèle de partenariat public-privé.

Le document évoque ainsi le repositionnement de l’Institut supérieur international du tourisme de Tanger (ISITT) en centre de référence pour la gestion hôtelière et touristique, avec l’intégration de six nouveaux programmes, et le renforcement des cursus de l’Institut spécialisé de technologie appliquée hôtelière et touristique (ISTAHT) de Ouarzazate avec quatre nouveaux programmes.

Un nouveau paradigme

Le rapport note aussi que la politique touristique au Maroc est guidée actuellement par une feuille de route pour la période 2023-2026, un plan stratégique doté d’une enveloppe de 6,1 milliards de dirhams. Objectif: repositionner le tourisme comme un secteur clé de l’économie nationale, avec des objectifs spécifiques en matière de création d’emplois, en renforçant le capital humain dans le secteur et en y offrant de meilleures perspectives de carrière. «Cette stratégie marque un changement de paradigme, passant d’une approche centrée sur la destination à un modèle orienté client et expérience», souligne le document de l’OCDE.