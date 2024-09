Tourisme: plus de 15 millions de nuitées, à la fin du mois de juillet dernier

Mois après mois, les statistiques livrées par l’Observatoire du tourisme confirment l’élan pris par cette activité depuis près de deux années.

Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 25 septembre indique que selon le dernier bulletin de cette instance placée sous la tutelle du ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, le nombre de nuitées enregistrées au Maroc au cours des sept premiers mois de cette année 2024 est d’un total de 15,35 millions, en hausse de 8% comparativement à la même période l’an dernier.

Cette estimation, affirme l’Observatoire du tourisme, s’explique principalement par l’activité générée par les arrivées de touristes étrangers. À fin juillet dernier, le nombre de leurs nuitées a en effet été de près de 10,9 millions, en hausse de 13%, comparativement à fin juillet 2023.

En revanche, les nuitées des touristes marocains sont en baisse (-3%), se portant à seulement 4,4 millions.

Al Ahdath Al Maghribia relaie aussi le fait selon ce même bulletin, plusieurs destinations phares du Royaume ont «enregistré des performances remarquables», comme à Agadir, où les nuitées sont en hausse (+17%) comparativement à celles du mois de juillet 2023, de même que dans la province d’Al Haouz (+15% comparativement à la même période), ou encore à Marrakech, à Casablanca et à Essaouira, trois cités caractérisées par une hausse des nuitées de 8% en juillet 2024, comparativement au taux enregistré à la même période un an auparavant.

En revanche, dans le nord du Royaume, la dynamique n’est pas la même, comme à Tanger, où les nuitées à la fin du mois de juillet dernier sont en baisse de 1%, comparativement à celles de juillet 2023. C’est également le cas à Fès, où les nuitées ont accusé, en juillet 2024, une baisse de 7% comparativement au taux enregistré en juillet 2023.

Cette dynamique, largement portée par les touristes étrangers, a donc positivement impacté les recettes en devises générées par cette filière, en hausse de 3,5% sur les sept premiers mois de cette année 2024, comparativement à la même période, l’an dernier: en tout, l’apport des arrivées de touristes étrangers a été de 59,39 milliards de dirhams, contre 57,39 milliards à la fin du mois de juillet 2023.

Le quotidien écrit aussi que «si le bilan depuis le début de l’année est globalement satisfaisant, c’est qu’il a été significativement impacté par les bonnes réalisations de la saison estivale. Durant le mois de juillet par exemple, l’Observatoire du tourisme recense un volume des nuitées en progression de 6% par rapport à juillet 2023, avec +17% pour les touristes non-résidents, et -9% pour les résidents. Durant ce même mois, ce sont principalement des destinations comme Tanger (+15%), Casablanca (+12%), Marrakech (7%) et Agadir (6%) qui se sont distinguées, tandis qu’à Al Haouz et à Fès, on a constaté des baisses respectives de 3% et 4% du total des nuitées».

Al Ahdath Al Maghribia signale enfin qu’au mois de juillet dernier, les recettes touristiques globales, comprenant l’ensemble des activités de la chaîne de valeur de cette filière, ont atteint 10,2 milliards de dirhams, en hausse de 7,7% comparativement au mois de juillet 2023.