Tourisme: en chiffres, voici comment s’est porté le secteur en août

En août dernier, le Maroc a accueilli 1,8 million de touristes, soit une hausse de 22% par rapport à la même période en 2023. Selon les dernières statistiques de l’Observatoire du tourisme, les marchés émetteurs les plus importants sont la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, le Portugal et la Hollande.

Le marché français s’est confirmé comme le principal émetteur de touristes, avec 233.148 arrivées, marquant une hausse de 28% par rapport aux 182.785 d’août 2023. L’Espagne suit avec une augmentation de 53%, portant le nombre d’arrivées de 133.608 en 2023 à 204.777 en 2024.

Lire aussi : Tourisme: cinq raisons de (re)découvrir Casablanca

Le Royaume-Uni affiche une progression tout aussi remarquable avec une évolution positive de 52%, le nombre d’arrivées passant de 55.552 à 84.250 en un an. Quant aux touristes venant d’Italie, on note une croissance de 29%, avec une hausse de 30.098 arrivées en août 2023 à 38.718 en août 2024. L’Allemagne présente également une augmentation de 28%, passant de 19.515 arrivées en août 2023 à 24.926 en août 2024.

En ce qui concerne la Belgique, l’augmentation est encore plus marquée avec une progression de 40%, les arrivées passant de 17.130 en août 2023 à 24.003 en août 2024. Quant au Portugal, les arrivées enregistrent une augmentation de 43%, passant de 16.410 en août 2023 à 23.430 en août 2024. Les visiteurs en provenance de Hollande ont également augmenté, avec une hausse de 36%, passant de 17.071 arrivées en août 2023 à 23.255 en août 2024.

En ce qui concerne les États-Unis, la progression est plus modeste avec une augmentation de 12%, soit 21.801 arrivées en août 2024 contre 19.545 en août 2023. Les arrivées de Mauritanie ont également augmenté de 23%, atteignant 12.294 en août 2024 contre 9.987 en août 2023, tandis que les visiteurs venant du Canada ont connu une croissance de 25%, avec 10.431 arrivées en août 2024 contre 8.319 l’année précédente.

Évolution des arrivées par marché émetteur (Source: l’observatoire du tourisme)

Marché Nombre d’arrivées en août 2023 Nombre d’arrivées en août 2024 Variation France 182.785 233.148 28% Espagne 133.608 204.777 53% Royaume-Uni 55.552 84.250 52% Italie 30.098 38.718 29% Allemagne 19.515 24.926 28% Belgique 17.130 24.003 40% Portugal 16.410 23.430 43% Hollande 17.071 23.255 36% États-Unis 19.545 21.801 12% Mauritanie 9.987 12.294 23% Canada 8.319 10.431 25%





Du côté des points d’entrée, l’aéroport de Marrakech-Ménara a été le plus fréquenté, totalisant 315.541 passages, soit une augmentation de 32% par rapport aux 238.409 enregistrés en août 2023. De manière similaire, celui de Casablanca Mohammed V a enregistré 243.931 arrivées, ce qui représente une croissance de 11% par rapport aux 219.696 de l’année précédente.

Le port de Tanger Med a vu ses arrivées progresser de 24%, avec 223.208 visiteurs en août 2024 contre 180.254 en août 2023. Le poste-frontière terrestre de Bab Sebta a enregistré une hausse de 31%, les arrivées passant de 153.028 en août 2023 à 200.133 en août 2024. Le poste de Béni Anzar a, quant à lui, connu une augmentation plus modeste de 6%, avec 156.743 arrivées en août 2024 contre 147.279 en août 2023.

L’aéroport de Tanger Ibn Battouta a connu une augmentation de 22%, passant de 89.027 arrivées en août 2023 à 108.305 en août 2024. L’aéroport Agadir Al Massira se distingue, quant à lui, par la plus forte croissance enregistrée parmi les aéroports marocains, avec une augmentation de 36%. Les arrivées sont passées de 75.915 en août 2023 à 103.169 en août 2024.

Lire aussi : Tourisme: un record de dix millions d’arrivées à fin juillet

Le port de Tanger Ville, quant à lui, enregistre une hausse plus modérée de 7%, avec 92.297 arrivées en août 2024 contre 85.908 en août 2023. L’aéroport de Fès Saïss affiche une augmentation de 13%, les arrivées passant de 67.496 en 2023 à 76.566 en 2024. Enfin, le port Nador West Med a enregistré la plus forte croissance avec une hausse de 42%, les arrivées passant de 51.298 en août 2023 à 73.054 en août 2024.

Évolution des arrivées de touristes aux postes-frontières (Source: l’observatoire du tourisme)

Poste-frontière Nombre d’arrivées en août 2023 Nombre d’arrivées en août 2024 Évolution Aéroport Marrakech-Ménara 238.409 315.541 32% Aéroport international Mohammed V de Casablanca 219.696 243.931 11% Port de Tanger Med 180.254 223.208 24% Bab Sebta 153.028 200.133 31% Béni Anzar 147.279 156.743 6% Aéroport de Tanger Ibn Battouta 89.027 108.305 22% Aéroport Agadir Al Massira 75.915 103.169 36% Port de Tanger Ville 85.908 92.297 7% Aéroport de Fès Saïss 67.496 76.566 13% Port Nador West Med 51.298 73.054 42%





Sollicité par Le360, un consultant en tourisme signale que la diversité des marchés émetteurs est l’un des points forts du tourisme marocain. «Si la France se confirme comme le marché le plus important, avec plus de 233.000 arrivées, l’Espagne et le Royaume-Uni affichent des progressions de plus de 50%, ce qui prouve que le Maroc est de plus en plus perçu comme une destination incontournable pour les touristes européens. Cela démontre aussi que les efforts de promotion touristique déployés par le Royaume à l’international portent leurs fruits. La croissance sur des marchés plus modestes, comme la Belgique, le Portugal, et même des marchés nord-américains comme les États-Unis et le Canada, est également encourageante», commente-t-il.

Cette diversité des marchés est cruciale pour assurer une stabilité à long terme. «En ayant un éventail de touristes venant de diverses régions du monde, le Maroc devient moins dépendant d’un seul marché et peut mieux résister aux fluctuations économiques ou aux changements dans les tendances touristiques. C’est une stratégie payante qui doit être poursuivie, notamment à travers des campagnes de promotion ciblées et une amélioration continue de l’expérience touristique», fait observer notre interlocuteur.

Toutefois, ce succès s’accompagne de nouveaux défis. «Le Maroc doit impérativement continuer à investir dans ses infrastructures pour garantir une expérience de qualité à ces touristes. Une augmentation des capacités d’accueil, une amélioration des services et une formation accrue dans le secteur hôtelier et touristique sont des priorités. Il est tout aussi important d’assurer une promotion continue sur les marchés émergents. Si l’Europe reste un partenaire stratégique, les résultats encourageants observés aux États-Unis et au Canada montrent que le Maroc a le potentiel d’attirer une clientèle plus variée. Diversifier les campagnes de marketing et proposer des offres adaptées aux attentes de ces visiteurs pourraient ouvrir de nouveaux horizons pour le secteur», conclut-il.