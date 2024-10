Tourisme: record historique de 13,1 millions de visiteurs à fin septembre

Cette performance remarquable représente une augmentation d’environ 2 millions de visiteurs par rapport à la même période de 2023, confirmant la dynamique croissante de la destination Maroc sur la scène touristique internationale, indique un communiqué du ministère.

Côté chiffres, le mois de septembre a été particulièrement faste, avec 1,3 million de touristes accueillis, en hausse de 33% par rapport à septembre 2023, fait savoir le ministère, notant que le nombre de touristes étrangers a bondi de 40% pour ce même mois.

«Le Momentum marocain est indéniable. Notre pays rayonne de plus en plus à l’international. Nos efforts ciblés, conformes à notre feuille de route, portent leurs fruits», a indiqué Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Et de noter que l’augmentation significative des liaisons aériennes, les campagnes promotionnelles, ainsi que le développement d’infrastructures modernes et d’expériences touristiques attractives contribuent à ce dynamisme exceptionnel. «Ce nouveau record d’arrivées touristiques nous remplit de fierté et renforce notre détermination à atteindre notre objectif ambitieux de 26 millions de visiteurs d’ici 2030», a-t-elle conclu.