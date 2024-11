Tourisme: le Maroc gagne 10 places et se hisse au 31e rang mondial

Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le Maroc a gravi les échelons, passant de la 41e à la 31e place mondiale en matière de recettes touristiques entre 2019 et 2023. C’est ce que rapporte le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique. La ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, souligne que cette performance est le résultat d’efforts ciblés, de l’augmentation des liaisons aériennes et d’une promotion efficace.

«Avec 13,1 millions de visiteurs enregistrés fin septembre 2024, le Maroc affiche une croissance continue, attirant un nombre croissant de touristes», lit-on. Les recettes touristiques atteignent des sommets, avec 17 milliards de dirhams (1,74 milliard de dollars) en août, soit une augmentation de près de 20 % par rapport à l’année précédente. Parallèlement, le chiffre d’affaires des huit premiers mois de 2024 dépasse les 7,83 milliards de dollars, témoignant d’une reprise solide après la pandémie.

Le rapport Country Brand Ranking/Tourism Edition 2024-2025 de Bloom Consulting place le Maroc au deuxième rang des destinations africaines, dépassant pour la première fois l’Afrique du Sud, et souligne l’engagement du pays sur les réseaux sociaux ainsi que sa résilience face à des crises comme le séisme de septembre 2023.

Les objectifs fixés dans la feuille de route du tourisme 2023-2026 sont ambitieux: générer 120 milliards de dirhams (12 milliards de dollars) de recettes d’ici 2026 en augmentant le nombre de visiteurs et en diversifiant l’offre.