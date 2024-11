Tourisme: hausse de 21% des recettes en septembre

Des touristes à Marrakech, le 12 mai 2022. AFP or licensors

Sur les neuf premiers mois de l’année, les recettes touristiques cumulées se sont chiffrées à 87,1 milliards de dirhams (MMDH), marquant une progression de 8% en glissement annuel et générant un surplus de 6,7 MMDH pour l’économie marocaine, selon le ministère du Tourisme.

Rien que pour le mois de septembre, les recettes générées ont atteint 10,6 MMDH, soit une hausse de 21% par rapport à septembre 2023, confirmant ainsi le dynamisme du secteur. Une performance qui s’inscrit dans une tendance de reprise accélérée, soutenue par une augmentation des arrivées de visiteurs et une demande accrue pour les destinations marocaines, selon le département chapeauté par Fatim-Zahra Ammor.

Cette dynamique de croissance s’accompagne d’une reconnaissance internationale: le Maroc a gravi 10 places dans le Classement mondial des recettes touristiques, passant de la 41ème à la 31ème position entre 2019 et 2023. Une ascension qui positionne le pays parmi les destinations les plus performantes et ouvre la voie à des ambitions renouvelées pour les années à venir.

Et pour consolider ces gains et poursuivre sur cette lancée, le Maroc s’appuie sur la feuille de route 2023-2026 du tourisme. Le Royaume vise ainsi à atteindre 120 MMDH de recettes touristiques en devises d’ici 2026.

Pour y parvenir, les efforts se concentrent sur l’augmentation du nombre de visiteurs, avec un objectif de 17,5 millions de touristes, ainsi que sur l’enrichissement de l’offre touristique nationale à travers le renforcement des infrastructures et la création d’expériences innovantes pour les touristes.