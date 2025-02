Affluence record de touristes en janvier: ce que disent les chiffres

L’activité touristique démarre 2025 sur une note particulièrement positive. D’après les dernières données publiées par l’Observatoire du tourisme, le Maroc a enregistré 1.265.197 arrivées de visiteurs en janvier, contre 992.541 durant la même période de l’année précédente. Cette hausse de 27% constitue, pour de nombreux opérateurs, le signe d’un redémarrage solide après une année 2024 déjà marquée par un regain d’activité.

Un constat également partagé par Zoubir Bouhoute, expert en flux touristiques: «Une progression de 27% en janvier 2025 est un indicateur positif, mais il faut l’inscrire dans une perspective plus large. Certes, cette augmentation traduit une demande soutenue et un attrait confirmé pour la destination Maroc, mais elle s’explique aussi par des facteurs conjoncturels, notamment l’amélioration des dessertes aériennes. Nous avons amélioré de trois points la part du transport aérien par rapport à 2024, et cela permet d’envisager sereinement l’objectif des 20 millions de touristes d’ici fin 2025.»

Le consultant en tourisme rappelle qu’en 2024, sur les 17,4 millions d’arrivées globales, 68% provenaient de l’aérien, une proportion qui atteint désormais plus de 71% pour ce seul mois de janvier 2025. Dans le détail, l’aéroport de Marrakech-Ménara se maintient en tête avec 334.799 arrivées, soit une hausse de 27% par rapport à janvier 2024.

L’aéroport de Casablanca, avec 195.264 passagers, progresse de 25% sur la même période, pendant que celui d’Agadir enregistre une hausse de 21%. La plateforme aéroportuaire de Tanger Ibn Battouta dépasse, elle, la moyenne nationale avec +37%. La véritable surprise de ce début d’année est cependant Rabat-Salé, qui s’établit à +55%. «C’est une évolution impressionnante, surtout après un excellent cru de 2024 à +42%. Rabat profite notamment des nouvelles ouvertures d’hôtels de luxe comme le Four Seasons ou le Ritz-Carlton», explique notre interlocuteur. Il ajoute que cette ascension rapide permet à la capitale de concurrencer davantage Fès, qui, malgré une hausse de 19% en janvier 2025, pourrait perdre du terrain si les tendances se confirment dans les mois à venir.

Évolution des arrivées aux différents postes-frontières. (Source: l’observatoire du tourisme)

Évolution des arrivées par point d'entrée Poste Frontière 2024 2025 Évolution A Marrakech - Ménara 263 552 334 799 27 % A Casablanca Mohammed V 156 797 195 264 25 % T Bab Sebta 114 763 152 271 33 % T Béni Anzar 100 062 112 725 13 % A Agadir Al Massira 81 731 99 147 21 % A Tanger Ibn Battouta 50 395 68 830 37 % A Rabat-Salé 36 739 57 000 55 % Port de Tanger Med 42 884 55 569 30 % A Fès Saïss 43 726 52 139 19 % A Nador El Aroui 25 711 33 892 32 %





Sur le plan des marchés émetteurs, le paysage reste marqué par la vigueur de la France et de l’Espagne, toujours en tête en termes de volume. En janvier 2025, la France bondit de 17% (143.082 arrivées), tandis que l’Espagne enregistre +19% (105.343 touristes). Des taux inférieurs à la croissance globale, qui s’expliquent par les volumes déjà conséquents de ces deux marchés. «En 2024, la France avait progressé de 21% et l’Espagne de 15%. On constate donc une normalisation en ce début d’année 2025. Il faut toutefois y voir la marque d’une bonne stabilité plutôt qu’un ralentissement», nuance Zoubir Bouhoute.

D’autres nationalités affichent en revanche des croissances encore plus marquantes: le Royaume-Uni grimpe de 45%, dans la lignée d’une année 2024 déjà exceptionnelle à +47%. La dynamique italienne est encore plus saillante, avec +47% en janvier 2025, alors qu’en 2024, la progression annuelle avait atteint 35%. Zoubir Bouhoute y voit une opportunité majeure: «L’Italie pourrait connaître la plus forte hausse de l’année, d’autant que 1.500 agents de voyage italiens se réuniront à Casablanca en avril. Cette opération de grande ampleur permettra de mieux faire connaître la destination marocaine et devrait générer des retombées positives sur l’ensemble du pays.»

Le Canada (+41%) renforce également sa présence grâce aux connexions assurées, entre autres, par Air Transat vers Marrakech. La Chine, qui s’est déjà illustrée en 2024 avec une hausse de 78% (106.483 visiteurs), démarre l’année 2025 à un rythme soutenu. Le spécialiste des flux touristiques insiste sur ce fort potentiel: «Les liaisons directes depuis Shanghai et Pékin ont repris les 19 et 20 janvier. Les effets se feront plus sentir à partir de février et surtout d’avril. Le marché chinois pourrait ainsi connaître des progressions encore plus notables au cours des prochains mois.»

Le Maroc mise sur l’ITB Berlin pour relancer le marché allemand

Le marché allemand, en dépit d’une progression de 29% sur l’ensemble de 2024, reste en deçà de son potentiel, avec 361.116 visiteurs enregistrés sur l’année. Sur le seul mois de janvier 2025, il affiche +15% (24.444 arrivées). Zoubir Bouhoute espère que la participation du Maroc à l’ITB Berlin – l’un des plus grands salons du tourisme au monde – permettra d’améliorer ces chiffres. «Les tour-opérateurs allemands réclament davantage de produits balnéaires. Il faut donc renforcer l’offre, notamment sur des stations balnéaires mieux structurées, pour tirer pleinement profit de ce marché et dépasser la barre des 400.000 arrivées en 2025», analyse-t-il.

Les États-Unis, portés par l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes fin 2024, affichent +31% de visiteurs en janvier 2025. L’envolée du trafic transatlantique, en particulier vers Casablanca, nourrit l’espoir d’une montée en puissance rapide de ce marché nord-américain. «Nous sommes encore loin des niveaux de la France ou de l’Espagne, mais la marge de progression est importante. Chaque nouvelle ligne contribue à accroître la notoriété du pays et à diversifier la clientèle», note Zoubir Bouhoute.

Évolution des arrivées par marché émetteur. (Source: l’observatoire du tourisme)

Marché émetteur 2024 2025 Évolution France 122 330 143 082 17 % Espagne 88 291 105 343 19 % Royaume-Uni 53 965 78 344 45 % Italie 22 442 33 077 47 % Allemagne 21 264 24 444 15 % États Unis 17 490 22 935 31 % Belgique 13 884 18 904 36 % Hollande 14 403 18 496 28 % Pologne 11 348 13 490 19 % Chine 8 460 11 865 40 % Canada 6 800 9 573 41 % Autres pays 113 531 145 295 28 %





L’enjeu sera maintenant de maintenir ce rythme sur l’ensemble de l’année et d’éviter un essoufflement après cette forte reprise: «Le Maroc a franchi un cap important en termes de volume, mais il reste du travail à faire pour convertir cette croissance en valeur ajoutée durable. L’amélioration de l’offre touristique, la diversification des marchés et la consolidation des infrastructures restent des priorités pour éviter que cette dynamique ne repose uniquement sur l’augmentation du nombre d’arrivées.»

La multiplication d’événements internationaux est aussi perçue comme un levier stratégique: «Les professionnels tablent sur un effet d’entraînement pour des destinations comme Rabat et Casablanca, dont les projets urbains et hôteliers suscitent déjà un regain d’intérêt. Les perspectives d’atteindre, voire de dépasser, la barre des 20 millions de visiteurs en 2025 se rapprochent, soutenues par la consolidation de l’aérien et l’explosion de marchés jusque-là considérés comme secondaires.»

Pour Zoubir Bouhoute, la feuille de route est claire: maintenir l’élan en continuant d’investir dans l’infrastructure et les actions de promotion, tant en Europe qu’en Asie et sur le continent américain. Une stratégie qui, si elle se concrétise, fera de 2025 l’année de tous les records pour le secteur.