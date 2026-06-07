Médias

Dar Lkabranate. EP-211. Neo, Trap King et les caporaux d’Alger: le verbe contre le bruit

VidéoLa tentative de clash du rappeur algérien Trap King visant le Maroc s’est rapidement retournée contre lui, faute de maîtrise, face à un Neo plus précis et percutant. L’épisode a même été suivi avec une attention disproportionnée par certains cercles militaires algériens, comme s’il relevait d’un enjeu d’État, alors qu’il s’agit avant tout d’un exercice de verbe et de style. Au final, Neo a rappelé qu’un bon rap ne se décrète pas mais s’impose, et qu’entrer dans un clash sans en maîtriser les codes revient à monter sur scène sans texte.

Par Le360
Le 07/06/2026 à 17h54
Par Le360
Le 07/06/2026 à 17h54
#Rap#Algérie#Maroc

LEs contenus liés

Médias

Dar Lkabranate. EP-210. Mounir Zahi à la DGSI: les caporaux lancent le mercato d’été

Médias

Dar Lkabranate. EP-209. Algérie: quand le bon sens prend l’avion (et le mouton avec)

Médias

Dar Lkabranate. EP-208. Algérie: on ne sait pas ce qui se passe dans les soirées de Tebboune… mais Hamlaoui garde son poste

Médias

Dar Lkabranate. EP-207. Du «jamais sans le Polisario» au «on s’incline»: le virage à 180° d’Alger

Articles les plus lus

1
Pourquoi le maître espion d’Alger a été banni du dégel sécuritaire France-Algérie
2
Friedrich Rohlfs, géographe au 19e siècle: «les habitants du Sahara (oriental) reconnaissent le sultan du Maroc comme leur suzerain»
3
Littoral de Sidi Bernoussi: après la fermeture du complexe The View 360, une grande piscine municipale à l’étude
4
En images, revivez l’arrivée du premier vol de Royal Air Maroc à l’aéroport de Los Angeles
5
Rabat: vers l’émergence d’un nouveau pôle urbain au quartier Océan
6
Après la sécheresse, la province de Moulay Yaâcoub renoue avec ses champs dorés
7
Midelt: le site géologique de Mibladen pillé... et ses empreintes de reptiles volants perdues à jamais
8
Marhaba 2026: la Douane annonce de nouvelles facilités au profit des MRE
Revues de presse

Voir plus