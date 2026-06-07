Dar Lkabranate. EP-211. Neo, Trap King et les caporaux d’Alger: le verbe contre le bruit
VidéoLa tentative de clash du rappeur algérien Trap King visant le Maroc s’est rapidement retournée contre lui, faute de maîtrise, face à un Neo plus précis et percutant. L’épisode a même été suivi avec une attention disproportionnée par certains cercles militaires algériens, comme s’il relevait d’un enjeu d’État, alors qu’il s’agit avant tout d’un exercice de verbe et de style. Au final, Neo a rappelé qu’un bon rap ne se décrète pas mais s’impose, et qu’entrer dans un clash sans en maîtriser les codes revient à monter sur scène sans texte.