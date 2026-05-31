Dar Lkabranate. EP-210. Mounir Zahi à la DGSI: les caporaux lancent le mercato d’été
VidéoMounir Zahi est le tout nouveau grand gagnant de la roulette russe de la DGSI. À peine installé dans son fauteuil, il fait déjà sensation. Enfin, surtout parce qu’on s’impatiente déjà de connaître le nom du prochain. En Algérie, être nommé à ce poste relève moins de la promotion professionnelle que d’une condamnation avec sursis et un transfert garanti vers une cellule de prison ou une résidence surveillée. Ses illustres prédécesseurs (Nacer El Djen, Wassini Bouazza ou M’henna Djebbar) ne diront pas le contraire depuis leurs nouveaux quartiers de haute sécurité. Combien de temps tiendra-t-il? Les paris sont ouverts. Faites vos jeux!