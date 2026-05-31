Médias

Dar Lkabranate. EP-210. Mounir Zahi à la DGSI: les caporaux lancent le mercato d’été

VidéoMounir Zahi est le tout nouveau grand gagnant de la roulette russe de la DGSI. À peine installé dans son fauteuil, il fait déjà sensation. Enfin, surtout parce qu’on s’impatiente déjà de connaître le nom du prochain. En Algérie, être nommé à ce poste relève moins de la promotion professionnelle que d’une condamnation avec sursis et un transfert garanti vers une cellule de prison ou une résidence surveillée. Ses illustres prédécesseurs (Nacer El Djen, Wassini Bouazza ou M’henna Djebbar) ne diront pas le contraire depuis leurs nouveaux quartiers de haute sécurité. Combien de temps tiendra-t-il? Les paris sont ouverts. Faites vos jeux!

Par Le360
Le 31/05/2026 à 18h09

Par Le360
Le 31/05/2026 à 18h09
#Mounir Zahi#DGSI#Algérie#Régime algérien

LEs contenus liés

Médias

Dar Lkabranate. EP-209. Algérie: quand le bon sens prend l’avion (et le mouton avec)

Médias

Dar Lkabranate. EP-208. Algérie: on ne sait pas ce qui se passe dans les soirées de Tebboune… mais Hamlaoui garde son poste

Médias

Dar Lkabranate. EP-207. Du «jamais sans le Polisario» au «on s’incline»: le virage à 180° d’Alger

Médias

Dar Lkabranate. EP-206. Algérie, le pays où toutes les carrières mènent à…la case prison

Médias

Dar Lkabranate. EP-205. Mondial 2026: comment Alger entend riposter à la caution américaine de 15.000 dollars

Médias

Dar Lkabranate. EP-204. Quand les caporaux jouent aux hôtes de marque: le grand théâtre de l’absurde

Médias

Dar Lkabranate. EP-203. Mini-drapeau, maxi-ridicule: le naufrage en mondovision de la caporocratie

Médias

Dar Lkabranate. EP-202. Romance italienne, réconciliation espagnole: quand Abdelmadjid Tebboune craque

Articles les plus lus

1
Zoo de Aïn Sebaâ: naissance rare d’un petit tapir, une première au Maroc
2
Plus grand barrage du Maroc et troisième d’Afrique: Al Wahda atteint un niveau de remplissage record et frôle sa capacité maximale
3
Moines de Tibhirine: le pacte du GIA et de l’État algérien
4
États-Unis: le démocrate Marc A. Veasey se rallie au Polisario Front Terrorist Designation Act
5
Viandes altérées après l’Aïd: les familles concernées pourront-elles être indemnisées?
6
La Chaouia donne le coup d’envoi de la saison des récoltes
7
Drones militaires: avec 102 appareils MALE/HALE, le Maroc prend la tête en Afrique
8
Le Polisario organisation terroriste: le plaidoyer sans concession d’un influent avocat américain pour la loi Ted Cruz
Revues de presse

Voir plus