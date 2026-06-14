Dar Lkabranate. EP-212. Ce que Chengriha a raté et ce qu’un motard qatari a trouvé (ou pas) à Ghar Djebilet
VidéoAbdelmadjid Tebboune a reçu les Verts en grande pompe avant leur départ pour le Mondial. Saïd Chengriha, lui, avait un empêchement de dernière minute, un agenda chargé, une réunion urgente, n’importe quoi sauf une photo qui va le suivre comme une ombre ad vitam æternam. Pendant ce temps, le motard qatari Khalid Al-Jaber filmait tranquillement Ghar Djebilet... un grand trou dans le désert avec, à l’horizon, rien du tout.