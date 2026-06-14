Médias

Dar Lkabranate. EP-212. Ce que Chengriha a raté et ce qu’un motard qatari a trouvé (ou pas) à Ghar Djebilet

VidéoAbdelmadjid Tebboune a reçu les Verts en grande pompe avant leur départ pour le Mondial. Saïd Chengriha, lui, avait un empêchement de dernière minute, un agenda chargé, une réunion urgente, n’importe quoi sauf une photo qui va le suivre comme une ombre ad vitam æternam. Pendant ce temps, le motard qatari Khalid Al-Jaber filmait tranquillement Ghar Djebilet... un grand trou dans le désert avec, à l’horizon, rien du tout.

Par Le360
Le 14/06/2026 à 16h00
Par Le360
Le 14/06/2026 à 16h00
#Dar Lkabranate#Abdelmadjid Tebboune#Saïd Chengriha#Mondial#Khalid Al-Jaber#Ghar Djebilet

LEs contenus liés

Médias

Dar Lkabranate. EP-211. Neo, Trap King et les caporaux d’Alger: le verbe contre le bruit

Médias

Dar Lkabranate. EP-210. Mounir Zahi à la DGSI: les caporaux lancent le mercato d’été

Médias

Dar Lkabranate. EP-209. Algérie: quand le bon sens prend l’avion (et le mouton avec)

Médias

Dar Lkabranate. EP-208. Algérie: on ne sait pas ce qui se passe dans les soirées de Tebboune… mais Hamlaoui garde son poste

Articles les plus lus

1
Mondial 2026: après Maroc-Brésil, la presse internationale voit les Lions parmi les grands favoris
2
Fébrile, le régime algérien se déchaîne contre la télévision tunisienne pour une carte du Maroc incluant son Sahara…oriental
3
Casablanca. «Aïcha», le crâne de rhinocéros vieux de 700.000 ans que l’on vient de sauver
4
Sahara oriental: l’affaire des «incursions venues du Maroc» documentée durant la conquête française
5
Affaire Gleizes. Un retentissement planétaire: le patron de la FIFA expose le régime algérien aux yeux du monde
6
Mehdia: l’avancée de la mer inquiète habitants et responsables locaux
7
Industrie automobile: Leoni investit 640 millions de dirhams dans une nouvelle usine à Bouskoura
8
Cadmium: derrière les engrais phosphatés, les méthodes toxiques de la gauche radicale
Revues de presse

Voir plus