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Dar Lkabranate. EP-218. Promettre la lumière au monde, régner dans le noir: le miracle énergétique algérien

VidéoÀ entendre la diplomatie du mégawatt algérien, le pays ne serait rien de moins qu’un colosse gazier capable, d’un simple claquement de doigts, d’éclairer l’Europe entière, de distribuer des centrales électriques à ses voisins africains et de plonger le Maroc dans l’obscurité. La féerie s’arrête dès qu’on appuie sur l’interrupteur. Alors que les micros officiels crépitent encore de tirades triomphalistes, c’est le pays tout entier qui s’éteint. Le «géant» s’avère incapable d’alimenter ses propres citoyens en électricité. Les coupures gigantesques sont venues rappeler une vérité cuisante: sous la peinture dorée de la propagande, la tuyauterie de l’État est totalement rouillée. Les services publics gèlent, la vie quotidienne s’arrête, et la population en est réduite à redécouvrir le charme rustique de la bougie importée au milieu des canicules. C’est le miracle de s’asseoir sur un océan de gaz tout en vivant à la lumière du Moyen Âge.

Par Le360
Le 26/07/2026 à 19h00

Par Le360
Le 26/07/2026 à 19h00
#Algérie#Electricité#Gaz#Canicule

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