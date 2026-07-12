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Dar Lkabranate. EP-216. Quand l’incompétence se paie au prix fort

VidéoS’il est une chose que le régime d’Alger aura parfaitement réussie à l’issue du Mondial 2026, c’est bien de transformer son désormais ex-sélectionneur en multimillionnaire, sans le moindre effort. Avant même le coup d’envoi de la compétition, Tebboune & Co avaient jugé judicieux de prolonger son contrat jusqu’en 2028, à raison de 160.000 euros par mois. Résultat des courses: son départ contraint désormais la fédération à lui verser au moins 7 millions d’euros d’indemnités. Une démonstration éclatante de sens de l’anticipation. Pendant ce temps, un autre sujet aurait peut-être mérité un peu plus d’attention: le taux de participation aux élections législatives, officiellement estimé à 20%. Entre nous, libre à chacun de diviser ce chiffre par quatre s’il cherche une estimation plus crédible. Mais dans l’univers parallèle du pouvoir algérien, ni ce fiasco démocratique, ni le coûteux naufrage sportif ne semblent susciter la moindre remise en question. Ainsi va l’Algérie.

Par le360
Le 12/07/2026 à 16h34

Par le360
Le 12/07/2026 à 16h34
#Dar Lkabranate#Mondial 2022#Equipe d'Algérie

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