Dar Lkabranate. EP-215. L’Algérie championne du monde…l’autre monde
VidéoIls ont beau crier victoire en passant un premier tour en étant repêchés. Ils sont allés jusqu’à sombrer dans les combines et les calculs d’apothicaire afin d’éviter l’Espagne en seizièmes. Ils se voyaient déjà en haut de l’affiche et, tant qu’à faire, remporter le titre. À l’évidence, à force de mentir, on finit par s’y perdre. Mais à la moindre petite épreuve, ils tombent, et plutôt méchamment devant une toute modeste équipe suisse. Du bref passage de l’Algérie en Coupe du monde 2026, ne subsistent plus que les images édifiantes de hooliganisme et d’incivilités de supporters venus repeindre les États-Unis aux couleurs de leur frustration. Ou encore cette déplorable tentative, portée par Tebboune himself, d’exploiter un incident impliquant un jeune Algérien pour essayer d’égratigner le Maroc. Le débrief.