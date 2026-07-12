Sahara: Yenja El Khattat quitte l’Istiqlal et rejoint, avec ses partisans, le PAM

Bien qu’élu président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab sous les couleurs du parti de l’Istiqlal, Yenja El Khattat a fini, en cette saison de grandes transhumances politiques, par rejoindre le parti du tracteur.

Selon des informations rapportées par le quotidien arabophone Al Akhbar, dans son édition du lundi 13 juillet, une délégation de la direction du Parti authenticité et modernité a débarqué, vendredi dernier, à Dakhla. Elle a été reçue par Yenja El Khattat au domicile de ce dernier en vue d’officialiser son adhésion au parti du tracteur et, avec lui, celle d’un grand nombre d’élus locaux, dont des présidents de commune, des notables et d’anciens militants de l’Istiqlal. «Il est prévu qu’une liste comportant les noms de tous ces ex-Istiqlaliens devenus de nouveaux PAMistes soit rendue publique dans les plus brefs délais», ajoute Al Akhbar.

Cette transhumance collective initiée par Yenja El Khattat relève d’une stratégie bien élaborée. En effet, il est de notoriété que Yenja et l’autre Istiqlalien de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, par ailleurs coordinateur des trois régions du Sud marocain et influent membre de la direction de l’Istiqlal, sont constamment en désaccord. À tel point que Moulay Hamdi a ouvertement conseillé à Nizar Baraka de rayer Yenja des listes des futurs candidats de l’Istiqlal dans la région de Dakhla. Or, tenant mordicus à rempiler à la tête de cette région, Yenja a décidé de rejoindre, avec tous ses partisans, le PAM afin de se représenter sous ses couleurs. D’autant que Moulay Hamdi a présenté à Nizar Baraka, qui ne lui refuse habituellement rien, son propre candidat à la présidence du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, en la personne de l’Istiqlalien Maâlainine Bougarne.

Les désaccords entre Yenja et Moulay Hamdi ont éclaté au grand jour il y a deux ans, lors du dernier congrès régional de l’Istiqlal dans les régions du Sud. Les partisans des deux camps istiqlaliens en sont même venus aux mains. C’est donc le divorce entre ces deux camps qui s’est matérialisé aujourd’hui par la décision de Yenja de rejoindre le PAM. Reste maintenant à constituer une solide assise électorale pour que la région de Dakhla sorte de l’escarcelle de l’Istiqlal.