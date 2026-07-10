Istiqlal: Nizar Baraka appelle au renouvellement des élites à l’ouverture du Conseil national de la Jeunesse

Lors de l'ouverture des travaux du 14ème Conseil national de la Jeunesse istiqlalienne, vendredi 10 juillet, au Palais des congrès de Salé. (Y.Mannan/Le360)

Le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a présidé, vendredi 10 juillet, au Palais des congrès de Salé, l’ouverture des travaux du 14ème Conseil national de la Jeunesse istiqlalienne, placé sous le signe du renouvellement des élites et d’une plus grande implication des jeunes dans la vie politique.

Réunies en présence de membres du Comité exécutif et du Conseil national du parti, ces assises doivent notamment entériner l’élection de Mansour Lambarki à la tête de l’organisation de jeunesse de l’Istiqlal, l’une des principales structures parallèles du parti.

Dans une déclaration à la presse, Nizar Baraka a indiqué que cette rencontre vise à «ouvrir des perspectives et des opportunités aux jeunes à l’échelle nationale» et à favoriser leur engagement dans l’action politique à travers les structures du parti.

Le secrétaire général de l’Istiqlal a également appelé la jeunesse à prendre pleinement part à l’édification du Maroc d’aujourd’hui et de demain. Il a, dans le même temps, plaidé pour la construction d’un Royaume avançant «à une seule vitesse», fondé sur l’équité économique et sociale et guidé par la vision du roi Mohammed VI.

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Les travaux du 14ème Conseil national de la Jeunesse istiqlalienne se poursuivront jusqu’à dimanche. Cette rencontre intervient dans un contexte de mobilisation des structures et des bases du parti de la Balance en prévision des élections législatives du 23 septembre 2026.