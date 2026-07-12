Épargne: le défi manqué du conseil et de la culture financière

Le marché financier marocain traverse une phase de mutation profonde, caractérisée par une diversification sans précédent des instruments de placement mis à la disposition des particuliers. «Longtemps cantonnés aux produits de taux basiques, les épargnants font désormais face à un écosystème mature où cohabitent les traditionnels comptes sur carnet et dépôts à terme, mais aussi les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l’investissement direct à la Bourse de Casablanca, ainsi que des actifs tangibles comme l’immobilier locatif, l’or, le foncier ou le marché de l’art», indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Cette expansion de l’offre s’appuie sur un cadre réglementaire renforcé et une transparence accrue, permettant de documenter précisément les performances historiques, les contraintes de liquidité et la fiscalité de chaque classe d’actifs. La théorie financière moderne et les professionnels du secteur s’accordent à dire qu’aucune solution n’est universelle et que la diversification reste le meilleur rempart pour protéger un patrimoine contre les fluctuations des marchés.

Pourtant, cette abondance de solutions met en lumière un paradoxe majeur : l’absence d’un maillon d’accompagnement accessible à la majorité de la population. Le conseil en gestion de patrimoine demeure une profession embryonnaire au Maroc, essentiellement structurée pour répondre aux exigences des très grandes fortunes. La classe moyenne se retrouve ainsi dépourvue d’interlocuteurs neutres capables de l’aider à définir des objectifs financiers à long terme ou à structurer une véritable stratégie patrimoniale. En l’absence de ce tiers de confiance, la plupart des particuliers prennent leurs décisions d’investissement de manière isolée. «Il en résulte une concentration excessive des risques, les épargnants tendant à placer l’essentiel de leurs avoirs dans un seul et même véhicule, souvent l’immobilier ou l’or, au détriment d’une répartition équilibrée entre actifs sécurisés, de rendement et de croissance», souligne Challenge.

Ce repli sur des valeurs refuges traditionnelles s’explique également par un déficit flagrant en matière d’éducation financière. Des concepts essentiels tels que l’inflation, le pouvoir d’achat, le rendement réel par opposition au rendement nominal, ou encore les mécanismes de la volatilité, sont totalement absents des programmes scolaires et de l’espace public. Sans cet apprentissage de base, le réflexe naturel consiste à reproduire les comportements d’épargne des générations précédentes. L’épargnant privilégie alors uniquement ce qu’il connaît et ce qu’il peut matérialiser visuellement, sans réaliser que l’érosion monétaire et les évolutions fiscales peuvent, à terme, déprécier la valeur réelle de son capital. Dans un environnement économique mondial et national en constante évolution, cette méconnaissance des mécanismes financiers devient un handicap pour la valorisation du patrimoine.

Les conséquences de cette absence de planification financière se font durement ressentir lors des grandes étapes de la vie, souligne Challenge. Qu’il s’agisse de financer le mariage d’un enfant, l’acquisition d’une résidence principale, des études supérieures coûteuses ou la baisse de revenus liée au départ à la retraite, ces événements sont rarement anticipés par une épargne régulière et méthodique. Ils sont, au contraire, gérés dans l’urgence, obligeant les ménages à recourir massivement à l’endettement bancaire ou à solliciter les réseaux de solidarité familiale. Cette vulnérabilité financière s’avère particulièrement préoccupante à l’heure où les transitions démographiques, notamment le vieillissement de la population marocaine, combinées aux défis structurels qui pèsent sur les systèmes de retraite collectifs, transfèrent de fait la responsabilité de la couverture du grand âge à l’individu. Construire progressivement son propre capital financier n’est plus une option de confort, mais une nécessité de prévoyance.

Face à cette réalité, le paysage des placements impose une approche pragmatique. Les outils de court terme préservent la liquidité, mais offrent des rendements marginaux qui ne couvrent pas l’inflation, tandis que les marchés d’actions ou les fonds offrent un potentiel de valorisation supérieur, mais au prix de variations de valeur parfois brutales. Les actifs physiques, comme la pierre ou les métaux précieux, apportent une sécurité psychologique et une protection contre les crises, mais souffrent de fortes contraintes de gestion et de revente. Dès lors, la diversification ne doit plus être perçue comme une simple technique d’optimisation réservée aux initiés, mais comme une hygiène financière indispensable pour préserver le pouvoir d’achat des ménages et stabiliser leur avenir.

Au-delà de l’effort des institutions pour multiplier et sophistiquer les produits financiers, le véritable chantier national réside désormais dans la démocratisation de la culture financière. L’émergence d’un conseil patrimonial de proximité, abordable et déconnecté des seuls impératifs de vente de produits bancaires standards, apparaît comme une urgence sectorielle. Associé à une intégration rigoureuse de l’éducation budgétaire et financière dès le parcours éducatif, ce levier permettrait aux citoyens marocains de s’approprier les outils modernes du marché. C’est à cette seule condition que l’épargne des ménages pourra s’extraire des circuits passifs pour devenir un véritable moteur de sécurité personnelle et de création de richesse durable à l’échelle du pays.