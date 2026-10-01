Politique

Ministère de l’Intérieur: vaste projet de mise à niveau du réseau numérique

Le siège du ministère de l’Intérieur à Rabat.

Revue de presseLe ministère de l’Intérieur s’apprête à lancer un vaste projet de rénovation du réseau informatique de son administration centrale et de ses services extérieurs dans les wilayas et les provinces. Ce projet de mise à niveau repose sur la modernisation des équipements en vue d’instaurer un réseau informatique plus efficace, plus rapide et ultrasécurisé. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 01/10/2026 à 21h11

Un appel d’offres portant le numéro 43/2026 a dévoilé le vaste projet de mise à niveau et de modernisation des équipements du ministère de l’Intérieur et de ses services extérieurs. Dans son édition du vendredi 2 octobre, le quotidien Assabah rapporte que les données contenues dans cet appel d’offres concernent trois lots: la livraison, l’installation et la mise en service des équipements du réseau informatique du ministère, des wilayas et des provinces. Selon Assabah, qui qualifie le projet de «Dôme informatique de l’Intérieur», ce système de réseautage informatique permettra de relier en permanence la direction de l’administration territoriale du ministère de l’Intérieur aux wilayas et aux provinces, ainsi que de fluidifier et de sécuriser le flux de données régulièrement échangées. Des équipements plus sophistiqués permettront ainsi, en plus de l’échange sécurisé et rapide des données, d’améliorer considérablement les capacités de stockage et d’archivage.

Le système de réseautage informatique prévu au sein du ministère de l’Intérieur et de ses démembrements territoriaux vise surtout à assurer une sécurité maximale à tous les niveaux, des ordinateurs des fonctionnaires aux équipements de communication vocale, en passant par les serveurs, les imprimantes et les caméras de surveillance. Cette sécurisation concernera simultanément les services centraux et les services extérieurs, dont les données seront ultraprotégées.

Compte tenu du rythme auquel l’administration publique s’informatise et de l’obsolescence du matériel utilisé au ministère de l’Intérieur, dont la maintenance est coûteuse, ce projet de mise à niveau et de modernisation du réseau permettra de gagner en célérité, en efficacité et en sécurité. Il intervient à un moment où l’administration territoriale ne cesse de s’agrandir et de produire un flux de données nécessitant des équipements informatiques adaptés et dotés d’une capacité de stockage d’au moins 40 gigabits par seconde. La nouvelle infrastructure informatique sera en outre dotée de câbles spéciaux visant à produire de l’électricité et à renforcer l’efficacité de l’ensemble du réseau. Ce dernier sera ainsi protégé contre toute éventuelle panne, et son fonctionnement continu sera garanti.

Par La Rédaction
Le 01/10/2026 à 21h11

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