Digitalisation des services communaux: enquête sur des marchés publics d’une valeur de 30 millions de dirhams

Les auditeurs du ministère de l’Intérieur examinent de près les marchés publics portant sur la digitalisation des services communaux, initiés et attribués par plusieurs collectivités locales.

Revue de presseDes marchés publics relatifs à la digitalisation des services communaux, d’une valeur de 30 millions de dirhams, auraient été fractionnés par certaines communes pour être passés en bons de commande. Des enquêtes ont été ouvertes dans ce sens. Les détails dans cette revue de presse qui provient du quotidien Assabah.

Par Le360
Le 26/01/2026 à 20h22

Des marchés publics relatifs à la digitalisation des services communaux, lancés et conclus par des collectivités locales, sont aujourd’hui sous la loupe des auditeurs du ministère de l’Intérieur. Et pour cause. «Ces marchés, passés dans le but de renforcer l’infrastructure numérique des communes et d’améliorer les services publics, auraient été entachés de moult irrégularités», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 27 janvier.

Cette affaire d’audit concerne seize communes dans les régions de Casablanca-Settat, Fès-Meknès et Marrakech-Safi, où la valeur des marchés soupçonnés dépasse les 30 millions de dirhams.

D’après les sources du quotidien, les missions d’audit et de contrôle du ministère de l’Intérieur se sont basées sur les plaintes formulées dans ce cadre par des sociétés concurrentes qui auraient été écartées par des manœuvres suivies dans la passation des marchés en question. Et ce, expliquent les mêmes sources, en optant pour le fractionnement de ces marchés afin de les passer en bons de commande pour échapper aux procédures rigoureuses régissant la commande publique.

Certaines communes, par exemple, poursuit le quotidien, ont morcelé un marché public en quatre lots ne dépassant pas 500 000 dirhams chacun, pour l’acquisition des logiciels et des ordinateurs. De plus, indiquent les mêmes sources, les prix proposés par les entreprises ayant obtenu les marchés en question dépassent de 20 % les prix pratiqués sur le marché, ce qui soulève moult interrogations.

Dans le cadre de ces enquêtes ouvertes par les services compétents du ministère de l’Intérieur, il sera procédé à l’audition des responsables des entreprises bénéficiaires, d’autant plus que certains d’entre eux auraient des connexions au sein des communes concernées. Sur la base des résultats de ces enquêtes, indique enfin le quotidien, les autorités compétentes prendront les décisions qui s’imposeront.

Marchés publics: plusieurs établissements étatiques actuellement sous enquête

Marchés publics: l'enregistrement obligatoire entre en vigueur et change la donne

Ministère de l'Intérieur: des audits et un décret pour verrouiller les marchés publics des collectivités territoriales

Enseignement: enquête sur des marchés publics douteux

Soupçons de népotisme dans les marchés publics de location de voitures

