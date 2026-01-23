Politique

Marchés publics: plusieurs établissements étatiques actuellement sous enquête

Marchés publics.

Revue de presseDes marchés publics seraient fractionnés par certaines administrations publiques pour être passés en bons de commande et échapper aux procédures liées à la commande publique. Des enquêtes ont été ouvertes dans ce cadre, rapporte le quotidien Assabah, dont est tirée cette revue de presse.

Par La Rédaction
Le 23/01/2026 à 18h47

Des missions de contrôle et d’audit effectuées par les services de l’Inspection générale de l’Administration territoriale (IGAT) et de l’Inspection générale des finances (IGF) auprès de certaines administrations publiques, ont révélé des manœuvres et des contournements des lois en vigueur dans la passation de marchés publics.

Ces marchés publics douteux concernent notamment les fournitures de bureau et des équipements pour le fonctionnement des administrations publiques en question, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 24 et 25 janvier.

Les manœuvres frauduleuses consistent à morceler le marché public, qui dépasse les 500 dirhams, pour le passer en bons de commande sans suivre les procédures rigoureuses relatives aux marchés publics. Par cette formule, les marchés publics fractionnés échappent aux contrôles et à la publication des achats, en plus de la concurrence déloyale.

Car, indiquent les sources du quotidien, les services de l’Inspection générale de l’Administration territoriale (IGAT) et de l’Inspection générale des finances (IGF) ont découvert que les marchés publics fractionnés par ces manœuvres frauduleuses en bons de commande ont été remportés par des entreprises créées par des personnes ayant des connexions au sein des administrations concernées. Dans ce cadre, les sources du quotidien évoquent le cas d’un marché public, relatif aux fournitures de bureau d’une valeur d’1,2 million dirhams, qui a été morcelé en bons de commande.

Les auditeurs des finances et de l’IGAT, poursuit le quotidien, ont également constaté l’absence des commissions de suivi des procédures de lancement des marchés publics au sein des administrations publiques concernées par les missions de contrôle et d’audit. De même, ils ont relevé des manœuvres qui consistent à gonfler artificiellement les prix dans les marchés publics morcelés allant dans certains cas jusqu’à plus du double. Les missions d’audit et de contrôle, indiquent enfin le quotidien, se poursuivent au sein de six administrations publiques, dont deux régionales et quatre locales.

#marchés publics#fraude

