Trente ans de prison ferme pour le parrain du mariage fastueux de Nador

La justice a rendu son verdict dans une affaire qui avait largement défrayé la chronique l’année dernière. La chambre criminelle de la Cour d’appel de Nador a condamné, mercredi dernier, le principal mis en cause, connu sous le nom de Moussa et originaire de la ville d’El Aroui, à une peine de trente ans de réclusion criminelle. «Cette lourde condamnation fait suite à un dossier judiciaire particulièrement complexe, comportant de nombreux chefs d’accusation, parmi lesquels figurent la constitution d’une bande criminelle, l’homicide volontaire, la falsification et le vol de véhicules», écrit le quotidien Al Akhbar dans son édition du vendredi 2 octobre.

Ce jugement intervient au terme de l’instruction et des audiences tenues devant la juridiction compétente. Celle-ci a conclu à la culpabilité de l’accusé après avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier, la nature des charges retenues ainsi que le déroulement des enquêtes sécuritaires et judiciaires ayant conduit à son arrestation.

L’affaire trouve son origine au cœur de l’été précédent, lorsqu’un mariage fastueux célébré dans la commune d’El Aroui, relevant de la province de Nador, avait suscité une vive polémique. Cet événement festif avait rapidement monopolisé l’attention après la diffusion virale, sur les réseaux sociaux, de séquences vidéo jugées provocatrices et scandaleuses, poussant les services compétents à ouvrir des enquêtes approfondies sur les circonstances exactes de cette célébration.

«Les premiers éléments communiqués par les autorités indiquaient alors que l’interpellation du suspect s’inscrivait dans le cadre d’investigations ouvertes sur ces incidents spectaculaires», souligne Al Akhbar. L’arrestation de Moussa avait provoqué un émoi considérable, d’autant plus qu’il figurait dans les bases de données des personnes recherchées à l’échelle nationale. Il faisait l’objet de plus d’une cinquantaine de mandats de recherche émis pour des délits multiples et variés, allant du trafic de stupéfiants et de la traite des êtres humains aux menaces à l’arme à feu, en passant par ses liens présumés avec des réseaux criminels organisés.

Le mariage somptueux qui avait servi de décor à ces agissements s’était distingué par des démonstrations de force et des excentricités qui avaient choqué l’opinion publique. Les images partagées en ligne montraient notamment des sommes d’argent jetées en l’air au milieu de la foule, des tirs à l’arme à feu pendant les festivités ainsi qu’un impressionnant défilé de voitures de luxe escortant le cortège nuptial. Cette dérive avait incité les services de sécurité à lancer une vaste chasse à l’homme pour appréhender toutes les personnes impliquées.

Quelques semaines après les faits, les services de sécurité avaient réussi à interpeller le suspect dans la ville de Salé, lors d’une opération minutieuse menée par la brigade de lutte contre les bandes criminelles de Rabat, en étroite coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire. Des renseignements précis avaient permis de localiser sa cachette et de mettre un terme à sa cavale. Les investigations menées après son arrestation avaient ensuite permis d’élargir le cercle des interpellations, conduisant à l’arrestation de plusieurs autres complices et individus impliqués, qui avaient eux aussi dû répondre de leurs actes devant la justice.