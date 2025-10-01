Société

Le baron de la drogue «Moussa Falcone» neutralisé à Salé

Après le scandale du mariage luxueux à Zeghanghane, le baron de la drogue «Moussa Falcone» a été arrêté à Salé.

Revue de presseLa brigade antigang, relevant de la préfecture de police de Rabat, vient de neutraliser à Salé le baron de la drogue «Moussa Falcone», qui faisait l’objet de dizaines de mandats d’arrêt au niveau national pour son implication présumée dans plusieurs affaires criminelles. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

En coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, (DGST), la brigade antigang, relevant de la préfecture de police de Rabat, a mis hors d’état de nuire, mardi 30 septembre, le baron de la drogue «Moussa Falcone». L’opération s’est avérée concluante, grâce à des informations précieuses fournies par la DGST, permettant de le localiser à Salé avant d’effectuer une descente sur les lieux pour l’interpeller, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce jeudi 2 octobre.

Ce baron de la drogue, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de «Moussa», avait suscité des polémiques lors de la fête scandaleuse de son mariage somptueux, en août dernier, dans la région de Zeghanghane, relevant de la province de Nador. Cette fête, rappelle le quotidien, a été marquée par l’exhibition de signes extérieurs de richesse et des démonstrations de force sur la voie publique, en plus de la possession d’armes à feu et leur utilisation sans autorisation.

Mais, dès l’ouverture de l’enquête sur ces crimes et délits par les autorités compétentes, le baron «Moussa» a disparu dans la nature, avant de tomber dans les filets de la brigade antigang de Rabat, mardi dernier. Son pointage par les services de sécurité compétents a révélé qu’il faisait l’objet de dizaines de mandats d’arrêt national pour son implication présumée dans plusieurs affaires criminelles qui s’articulent, notamment autour du trafic de drogue, de la traite d’êtres humains, de menaces avec des armes à feu, et de connexions avec des réseaux criminels, indiquent les sources du quotidien.

Selon ces mêmes sources, le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête approfondie, ouverte sous la supervision du parquet général compétent, en vue de déterminer ses responsabilités dans les faits qui lui sont reprochés ainsi que toutes ses connexions avec des réseaux de trafic de drogue, de traite d’êtres humains et d’immigration clandestine. Après l’achèvement de cette enquête, le procès démarrera.

