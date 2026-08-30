Dar Lkabranate. EP-222. Gaïd Salah, l’affaire qui fait tache
VidéoLes révélations de Taoufik Bennacer, fils de feu le général Larbi Bennacer, continuent de faire des vagues jusque dans les couloirs étoilés du régime. Selon ses déclarations, Gaïd Salah n’aurait pas succombé à un simple arrêt cardiaque et des traces de sang auraient été retrouvées dans sa résidence, sans qu’aucune autopsie ne soit pratiquée. Devant son état-major, réuni en urgence à ce sujet, Chengriha trouve la parade: «Ce n’est pas du sang, c’est du ketchup.» Et si personne n’a nettoyé les traces? Simple: «Il n’y avait pas assez d’eau», répond Tebboune. Face à la polémique, une nouvelle idée germe: rouvrir l’enquête… tout en désignant déjà un «tueur présumé», qui n’est autre que le général défunt Larbi Bennacer.