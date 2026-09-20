Dar Lkabranate. EP-225. Alger cherche désespérément une réaction des Émirats
VidéoDevant son état-major, le général Chengriha aurait bien du mal à expliquer pourquoi Alger s’est empressée de claquer la porte au nez d’Abou Dhabi. Mais face au silence des Émirats, qui n’ont visiblement aucune intention d’entrer dans le jeu, Alger se retrouve à chercher désespérément une réaction. Au point que le général envisagerait un point de presse, histoire de relancer les hostilités et, qui sait, d’arracher enfin une réaction à Abou Dhabi.