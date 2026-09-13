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Dar Lkabranate. EP-224. Aïssiou: Alger voulait un détenu, Madrid lui offre le statut VIP

VidéoPendant que les forêts algériennes s’offrent un brasero estival hors de contrôle, le grand metteur en scène de la République s’affaire. Cacher la fumée sous le tapis? Trop simple. L’urgence exige du panache: on vous bricole un Alcatraz local, on réinvente à grand renfort de clairons une peine de mort qui... existait déjà et on boude ostentatoirement les Émirats arabes unis, histoire de ne pas s’ennuyer entre deux réunions. Mais le véritable chef-d’œuvre de la n se joue sous le soleil ibérique. Prêt à brader la quincaillerie nationale pour rapatrio-importer Ayoub Aïssiou, gracieusement condamné par contumace à 20 ans de réclusion, le régime s’attendait à une standing ovation. Non seulement l’intéressé flâne librement, mais il demande l’asile politique en Espagne. Une pichenette appliquée avec la grâce nonchalante d’un torero qui regarde le taureau se prendre les pieds dans sa cape. Quand on prétend régner d’une main de fer, c’est tout de même ballot quand le gant est en papier mâché.

Par le360
Le 13/09/2026 à 14h55

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Le 13/09/2026 à 14h55
#Dar Lkabranate#Ayoub Aïssiou#Algérie#Abdelmadjid Tebboune

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