Dar Lkabranate. EP-226. Ghar Djebilet: grandeur et décadence d’une épopée de pacotille
VidéoDimanche 1er février 2026, au milieu du néant absolu du désert, le régime algérien a cru bon de nous jouer sa grande fresque, soit l’inauguration en grande pompe de la ligne ferroviaire Ghar Djebilet–Béchar. Évidemment, la totale était de sortie pour éblouir les foules crédules. Le casting: des officiels aux discours lyriques, des bains de foule millimétrés et une cour médiatique en service commandé pour applaudir des rails menant nulle part. Le mirage était une prétendue révolution industrielle, propulsée par la mise en exploitation (fictive, cela va de soi) du troisième gisement de fer mondial, promis à un rendement miraculeux de 40 à 50 millions de tonnes dès 2026. La note est une bagatelle de 3,9 milliards de dollars balancée à un groupement chinois pour poser deux bouts de métal dans le sable. Mais depuis ce grand show de bateleurs, le silence radio le dispute à l’immensité du désert. Aucun train n’a jamais pointé le bout de son nez, confirmant que le seul chef-d’œuvre de cette dictature reste l’art consommé du bluff et de l’effet d’annonce sans lendemain. Du grand art, version pain et vent.