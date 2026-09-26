Feu de forêt à Chefchaouen: 362 personnes mobilisées, pas moins de 70 largages de Canadair

Pour le deuxième jour consécutif, les autorités intensifient leurs efforts pour empêcher les flammes de gagner les forêts avoisinantes.

Pour le deuxième jour consécutif, les autorités intensifient leurs efforts pour empêcher les flammes de gagner les forêts avoisinantes. Des opérations terrestres et aériennes sont menées. L’incendie s’est déclaré vendredi à Abrouj, dans le secteur forestier de Bab El Qarn. Il a touché des peuplements de pin maritime, de chêne zen et de chêne vert, ainsi que des essences végétales secondaires.

Sur le terrain, les équipes d’intervention peinent à atteindre certains foyers, freinées par un relief particulièrement accidenté, ce qui complique la lutte au sol. Au total, 362 personnes ont été mobilisées pour combattre le sinistre. Les Forces armées royales y ont engagé 160 éléments, les Forces auxiliaires 50, l’Agence nationale des eaux et forêts 45 et la Protection civile 25. Les autorités locales ont déployé 12 agents et une quarantaine d’habitants de la région participent également aux efforts d’extinction.

Sur le plan logistique, cinq véhicules d’intervention rapide ont été mobilisés, aux côtés d’un camion-citerne dédié à la lutte contre les feux de forêt, de quatre autres camions-citernes et de quinze véhicules légers. En parallèle des interventions terrestres, des avions Canadair ont effectué pas moins de 70 largages d’eau en appui aux équipes déployées sur le terrain.

La superficie touchée reste provisoire, dans l’attente de l’achèvement de l’évaluation de terrain et de l’évolution de la situation. Les opérations d’extinction se poursuivent, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les causes du départ de feu.