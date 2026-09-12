Incendies de forêt: six provinces placées en risque extrême

Plusieurs zones forestières du Royaume sont placées sous surveillance renforcée en raison du risque d’incendie. . DR

Le risque d’incendie de forêt reste élevé dans plusieurs régions du Maroc. Dans son dernier bulletin, couvrant la période du 11 au 15 septembre, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) fait état de plusieurs zones particulièrement exposées aux départs de feu.

Selon le Bulletin de risque des incendies de forêts (BRIF), six provinces sont classées au niveau de risque extrême. Il s’agit de Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Taounate, Taza, Essaouira et Taroudant.

Le niveau de risque élevé concerne pour sa part 24 provinces et préfectures. Cette catégorie englobe notamment Al Hoceïma, Chefchaouen, Larache, Ouezzane, Tétouan, M’Diq-Fnideq, El Hajeb, Sefrou, Moulay Yacoub, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Rabat, Salé et Skhirate-Témara.

Sont également concernées par ce niveau d’alerte Azilal, Béni Mellal, Benslimane, Settat, Mohammedia, Nouaceur, Al Haouz et Agadir-Ida-Outanane.

L’ANEF identifie par ailleurs un risque moyen dans huit provinces: Driouch, Nador, Taourirt, Guercif, Meknès, Ifrane, Khénifra et Midelt.

Cette cartographie est établie à partir des modèles scientifiques de prédiction et d’analyse développés par l’Agence. Ces outils prennent notamment en compte la nature des formations forestières, leur degré de combustibilité et d’inflammabilité, ainsi que différents paramètres topoclimatiques.

L’objectif est de permettre une identification aussi précise que possible des zones susceptibles de présenter un risque de départ ou de propagation des incendies sur l’ensemble du territoire national.

Face à cette situation, l’ANEF appelle les riverains des forêts, les estivants, les visiteurs ainsi que les professionnels opérant en milieu forestier à faire preuve de la plus grande vigilance.

L’Agence les invite à prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter les départs de feu, notamment en évitant tout comportement susceptible de provoquer un incendie dans ou à proximité des espaces forestiers.