Société

Incendies de forêt: six provinces placées en risque extrême

Plusieurs zones forestières du Royaume sont placées sous surveillance renforcée en raison du risque d’incendie. . DR

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a publié, vendredi, son bulletin de risque des incendies de forêts (BRIF) couvrant la période du 11 au 15 septembre. Six provinces sont classées en risque extrême, tandis que 24 autres présentent un niveau de risque élevé.

Par La Rédaction
Le 12/09/2026 à 17h29

Le risque d’incendie de forêt reste élevé dans plusieurs régions du Maroc. Dans son dernier bulletin, couvrant la période du 11 au 15 septembre, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) fait état de plusieurs zones particulièrement exposées aux départs de feu.

Selon le Bulletin de risque des incendies de forêts (BRIF), six provinces sont classées au niveau de risque extrême. Il s’agit de Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Taounate, Taza, Essaouira et Taroudant.

Le niveau de risque élevé concerne pour sa part 24 provinces et préfectures. Cette catégorie englobe notamment Al Hoceïma, Chefchaouen, Larache, Ouezzane, Tétouan, M’Diq-Fnideq, El Hajeb, Sefrou, Moulay Yacoub, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Rabat, Salé et Skhirate-Témara.

Sont également concernées par ce niveau d’alerte Azilal, Béni Mellal, Benslimane, Settat, Mohammedia, Nouaceur, Al Haouz et Agadir-Ida-Outanane.

L’ANEF identifie par ailleurs un risque moyen dans huit provinces: Driouch, Nador, Taourirt, Guercif, Meknès, Ifrane, Khénifra et Midelt.

Cette cartographie est établie à partir des modèles scientifiques de prédiction et d’analyse développés par l’Agence. Ces outils prennent notamment en compte la nature des formations forestières, leur degré de combustibilité et d’inflammabilité, ainsi que différents paramètres topoclimatiques.

L’objectif est de permettre une identification aussi précise que possible des zones susceptibles de présenter un risque de départ ou de propagation des incendies sur l’ensemble du territoire national.

Face à cette situation, l’ANEF appelle les riverains des forêts, les estivants, les visiteurs ainsi que les professionnels opérant en milieu forestier à faire preuve de la plus grande vigilance.

L’Agence les invite à prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter les départs de feu, notamment en évitant tout comportement susceptible de provoquer un incendie dans ou à proximité des espaces forestiers.

Par La Rédaction
Le 12/09/2026 à 17h29
#Maroc#Incendies#ANEF#BRIF#Feux de forêt

LEs contenus liés

Société

Incendie des trois usines à Fahs-Anjra: les dégâts précisés, la Gendarmerie royale enquête

Société

Fahs-Anjra: un violent incendie ravage trois usines sans faire de victimes

International

Impuissance et complot: la fumée de la propagande pour cacher celle des incendies…

Société

Feu de forêt à Chefchaouen: 380 personnes mobilisées face aux flammes à Tazaout

Articles les plus lus

1
Mondial 2030, Stade Hassan II, CAN 2025: à force de vouloir abattre Lekjaa, Akhannouch tire sur les intérêts du Maroc
2
Quand le Maroc dit «basta»: et maintenant?
3
MBZ–Tebboune: le bien contre le mal
4
Paranoïa au sommet: après la provocation et les insultes, le régime d’Alger rompt avec les Émirats et poursuit ses errances
5
Relations avec l’Espagne: le Maroc refuse d’être le «bouc émissaire» des règlements de compte politiciens
6
Sahara: quand l’Espagne transforme son passé colonial en passeport
7
Mondial 2030: Lekjaa répond à l’Espagne et annonce la finale à Benslimane
8
TVA numérique: Netflix, Google, Apple, OpenAI… comment le Maroc fait entrer les géants du Web dans le radar du fisc
Revues de presse

Voir plus