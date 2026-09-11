Société

Fahs-Anjra: un violent incendie ravage trois usines sans faire de victimes

Un incendie ravage la zone industrielle TAC 1 à Fahs-Anjra.

Un incendie ravage la zone industrielle TAC 1 à Fahs-Anjra.

Un important incendie s’est déclaré ce vendredi dans la zone industrielle TAC 1 de la commune de Jouamaa, touchant d’abord une fabrique de filtres automobiles avant de s’étendre à deux unités voisines sous l’effet de vents violents. Si l’évacuation rapide des salariés a permis d’éviter toute perte humaine, les équipes de la protection civile restent mobilisées sur place pour circonscrire définitivement les flammes malgré des conditions météorologiques difficiles.

Par La Rédaction
Le 11/09/2026 à 14h43

Les autorités locales de la préfecture de Fahs-Anjra ont rapporté qu’un incendie s’est déclaré ce vendredi après-midi, 11 septembre 2026, dans la zone industrielle TAC 1, située dans la commune de Jouamaa.

Le feu a d’abord ravagé une usine spécialisée dans la fabrication de filtres automobiles, avant de se propager à deux usines voisines en raison de vents violents.

Dès le déclenchement de l’incendie, les autorités locales et sécuritaires ainsi que les éléments de la protection civile sont intervenus, appuyés par divers moyens d’intervention, afin de maîtriser les flammes et de limiter leur propagation.

Dans ce cadre, tous les ouvriers et employés des usines et fabriques avoisinantes ont été évacués, sans qu’aucune perte humaine ne soit déplorée.

Compte tenu des conditions météorologiques et de la vitesse du vent, les différentes équipes de lutte contre l’incendie poursuivent toujours leurs opérations pour éteindre le feu et maîtriser la situation.

Par La Rédaction
Le 11/09/2026 à 14h43
#Tanger#Incendie#Fahs-Anjra

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