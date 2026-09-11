Incendie des trois usines à Fahs-Anjra: les dégâts précisés, la Gendarmerie royale enquête

Des usines de la zone industrielle TAC 1 sous les flammes, un incendie s'étant déclaré aux portes de Tanger ce vendredi après-midi. (S.Kadry/Le360)

Un violent incendie s’est déclaré en début d’après-midi ce vendredi 11 septembre dans la zone industrielle TAC 1, relevant de la commune de Jouamaa, dans la province de Fahs-Anjra, aux portes de Tanger. Selon les autorités locales, le sinistre a d’abord pris à l’intérieur d’une unité spécialisée dans la fabrication de filtres automobiles, avant de gagner deux usines voisines sous l’effet de vents forts soufflant sur la région.

Face à l’ampleur du sinistre, un dispositif d’urgence a été rapidement déployé: services de l’autorité locale, forces de sécurité et éléments de la Protection civile ont mobilisé camions-citernes et moyens logistiques pour encercler les foyers de flammes. L’ensemble des ouvriers et employés des usines touchées ainsi que des unités avoisinantes ont été évacués dans l’urgence afin de garantir leur sécurité.

En fin d’après-midi, les équipes de la Protection civile sont parvenues à maîtriser totalement l’incendie, sans déplorer de victimes. À 18h30, les autorités locales faisaient état d’une situation stabilisée, les flammes étant sous contrôle et leur propagation aux unités industrielles voisines évitée. Les interventions se sont poursuivies dans la soirée pour circonscrire complètement le foyer à l’intérieur de l’usine la plus touchée et maintenir une surveillance destinée à écarter tout risque de reprise.

Le bilan matériel reste conséquent, trois unités de production employant une importante main-d’œuvre ayant été affectées. Pour les deux usines voisines, toutefois, les dégâts se sont limités aux façades extérieures, sans dommages intérieurs significatifs ni atteinte aux équipements et installations.

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Les services de la Gendarmerie royale ont ouvert une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent de Tanger, afin de déterminer les circonstances techniques exactes du déclenchement de l’incendie et d’évaluer précisément les pertes occasionnées.